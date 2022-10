Misano Classic, un viaggio nel tempo alla riscoperta della vera passione

“Siamo così, selvatici, allo stato brado ed è questo il bello!” Uno dei trecento piloti presenti a Misano, al CIV Classic Weekend, sintetizza con una battuta lo spirito del campionato e spiega “ora che è autunno si sta in tenda ma dovreste vedere d’estate: si dorme anche per terra, su una branda, qui nel paddock”. Questo è il mondo delle moto d’epoca.

Passeggiando nel paddock di Misano sembra di fare un viaggio del tempo, con gli occhi pieni di meraviglia e stupore, come i bambini. Già, i bimbi, i tanti presenti a fare il tifo per papà o anche per il nonno che gareggia e tra un turno e l’altra fanno i compiti seduti ad un tavolino vicino alle moto. Intanto la mamma e gli altri parenti cucinano. Tantissime le tavole imbandite proprio all’interno del box, con bottiglie di vino e latte di benzina le une a fianco alle altre. Un po’ più distanti i barbecue con la carbonella. E’ una festa per i piloti, le loro famiglie ed i numerosi moto club presenti.

Intanto dalla pista arriva la dolce melodia delle due tempi, una musica che oggi appare quanto mai soave forse perché risveglia dei ricordi ormai sopiti. Il fascino di queste vecchie signore è indescrivibile. Molte sono elegantemente abbigliate con le livree originali della loro epoca.

I piloti sono tutti amatori, c’è qualche ex professionista ma la maggior parte sono semplici appassionati. Ci sono alcuni trentenni però la maggioranza ha ampiamente superato gli anta e non mancano anche alcuni super gentleman. Il fisico non è asciutto ma lo spirito è quello dei ragazzini, hanno una vitalità straordinaria: le moto mantengono giovani. Quando montano in sella sotto le loro visiere gli occhi brillano più che mai: è più di una passione, è amore autentico, è l’immagine più bella, più genuina e più vera del motociclismo.