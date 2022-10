Il fascino delle moto d’epoca al Misano CIV Classic Weekend. Sabato 15 e domenica 16 ottobre torna l’evento dedicato alle moto ed ai piloti che hanno fatto la storia del motociclismo. Su tutti Giacomo Agostini

Al Misano CIV Classic Weekend sarà raccontata la storia del motociclismo dal 1911, data di fondazione della Federazione Motociclistica Italiana ad oggi. Questo evento giunge in concomitanza con le celebrazioni 50° anniversario del Misano World Circuit. Un compleanno prestigioso a cui si aggiunge anche quello degli 80 anni di Giacomo Agostini.

Il programma si apre sabato alle 13.15 con la prima Parata in pista con Giacomo Agostini e i collezionisti, in sella a splendide moto storiche.

Seguirà la presentazione del nuovo libro dedicato ai 35 anni del Registro Storico. In questo contesto si inserisce anche la presentazione del volume 50 anni di Corse 1972-2022 che ripercorre il primo mezzo secolo di attività del Misano World Circuit.

Alle 18.00 il clou della giornata: il talk show con Giacomo Agostini che racconterà i suoi successi e gli aneddoti più significativi della sua brillante carriera.

Domenica mattina è in programma un incontro riservato agli Esaminatori del Registro Storico.

A seguire il MotoIncontro AGO80, organizzato dal Moto Club Misano ed aperto a tutti i tipi moto.

Alle 11.30 si terrà invece la presentazione di un esemplare unico al mondo: la Moto Beccaria, mezzo esclusivo che attirerà l’attenzione di tutti gli appassionati. Alle 13.00 di nuovo in pista per la seconda parata in pista di Giacomo Agostini con i collezionisti.

Il Misano Classic Weekend sarà anche l’ultimo round del CIV Classic, competizione riservata a moto con almeno 20 anni di età. Sabato mattina e pomeriggio, spazio alle Qualifiche di tutte le categorie e alle 19 la gara Moto Guzzi Fast Endurance. Domenica si inizierà a gareggiare dalle 9.45 durante la giornata verranno assegnati vari titoli italiani.