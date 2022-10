Bradley Ray fa il vuoto nel British Superbike a Brands Hatch

Nel ricordo del compianto Chrissy Rouse, i protagonisti del British Superbike si sono ritrovati in pista per la prima sessione di prove libere a Brands Hatch, teatro della finalissima stagionale con ancora il titolo 2022 da assegnare. Forte del suo (rassicurante) vantaggio in campionato, Bradley Ray potrà accontentarsi di un modesto nono posto nelle tre gare in programma, ma evidentemente sembra di tutt’altra idea. Al termine delle FP1, “Telespalla” comanda la graduatoria, lasciando ad un considerevole distacco i suoi più diretti inseguitori.

BRADLEY RAY COMANDA NEL BRITISH SUPERBIKE

Sono soltanto prove libere, ma evidentemente Bradley Ray non sembra patire la pressione. In un weekend dove potrebbe raggiungere un traguardo inseguito da anni, il 25enne di Ashford in 1’24″899 ha comandato le FP1, primo ed unico ad infrangere l’1’25” in questa sessione. Ad oltre 4/10 figurano nell’ordine Jason O’Halloran, Danny Buchan e Peter Hickman, con gli unici avversari tenuti in gioco dall’aritmetica più staccati. Tommy Bridewell è infatti quinto, sesto invece Glenn Irwin.

VERSO LE FP2 CON PROBLEMI PER LA SUZUKI

Da segnalare nel corso della sessione la bandiera rossa esposta per la rottura del propulsore della Suzuki GSX-R 1000 del rientrante Christian Iddon. Non il modo migliore di iniziare quello che potrebbe essere l’ultimo weekend di gara per la casa di Hamamatsu nel British Superbike…

2022 BENNETTS BRITISH SUPERBIKE CHAMPIONSHIP

Brands Hatch GP, Classifica Prove Libere 1

1- Bradley Ray – RICH Energy OMG Racing Yamaha – Yamaha YZF-R1 – 1’24.899

2- Jason O’Halloran – McAMS Yamaha – Yamaha YZF-R1 – + 0.413

3- Danny Buchan – SYNETIQ BMW Motorrad – BMW M 1000 RR – + 0.418

4- Peter Hickman – FHO Racing BMW – BMW M 1000 RR – 0.692

5- Tommy Bridewell – Oxford Products Racing – Ducati Panigale V4 R – + 0.824

6- Glenn Irwin – Honda Racing UK – Honda CBR 1000RR-R – + 0.895

7- Danny Kent – Buildbase Suzuki – Suzuki GSX-R 1000 – + 0.964

8- Josh Brookes – MCE Ducati Racing Team – Ducati Panigale V4 R – + 1.017

9- Andrew Irwin – SYNETIQ BMW Motorrad – BMW M 1000 RR – + 1.098

10- Ryan Vickers – FHO Racing BMW with Attis Sports – BMW M 1000 RR – + 1.117

11- Lee Jackson – Cheshire Mouldings FS-3 Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 1.141

12- Josh Owens – Rapid CDH Racing – Kawasaki ZX-10RR – + 1.252

13- Kyle Ryde – RICH Energy OMG Racing Yamaha – Yamaha YZF-R1 – + 1.316

14- Tom Sykes – MCE Ducati Racing Team – Ducati Panigale V4 R – + 1.362

15- Takumi Takahashi – Honda Racing UK – Honda CBR 1000RR-R – + 1.386

16- Jack Kennedy – Mar-Train Racing – Yamaha YZF-R1 – + 1.421

17- Leon Haslam – VisionTrack Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 1.497

18- Leon Jeacock – Specsavers Racing by Hawk – + 1.734

19- Dean Harrison – DAO Racing Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 1.800

20- Charlie Nesbitt – Buildbase Suzuki – Suzuki GSX-R 1000 – + 1.812

21- Davey Todd – Milenco by Padgett’s Motorcycles – Honda CBR 1000RR-R – + 2.219

22- Ryo Mizuno – Honda Racing UK – Honda CBR 1000RR-R – + 2.592

23- Storm Stacey – Team LKQ Euro Car Parts Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 2.705

24- Liam Delves – Rapid CDH Racing – Kawasaki ZX-10RR – + 2.979

25- Christian Iddon – Buildbase Suzuki – Suzuki GSX-R 1000 – + 3.039

26- Tom Neave – Honda Racing UK – Honda CBR 1000RR-R – + 3.127

27- Eemeli Lahti – Powerslide Racing – Suzuki GSX-R 1000 – + 3.855