Giovanni Di Pillo, l’ultimo saluto: ecco dove e quando

La scomparsa di Giovanni Di Pillo ha suscitato una grandissima commozione. Tanti appassionati desiderano rivolgergli un ultimo saluto. Il feretro sarà esposto oggi, venerdì 14 ottobre, dalle 16 alle 18 nella cappella del Cimitero dell’Antella, una frazione di Firenze vicino a dove viveva. La messa in suo suffragio è in programma domani, sabato, alle 14.30 alla Chiesa dell’Antella. E’ una località nel comune di Bagno a Ripoli, una decina di chilometri dal centro di Firenze. Per arrivarci da fuori Toscana bisogna uscire al casello di Firenze Sud dell’autostrada A1 e seguire le indicazioni.

Il mondo del motociclismo è particolarmente scosso ed addolorato per questo lutto. Giò Di Pillo è stato lo speaker ed il commentatore più amato in assoluto, era l’emblema della passione autentica per i motori. Il successo, la crescita esponenziale del Mondiale Superbike è legata a doppio filo ad un personaggio carismatico quale Di Pillo.

Sui social si leggono migliaia di ricordi e messaggi di cordoglio da parte di piloti, team manager ma anche, soprattutto, semplici appassionati. C’è chi conserva nel cuore il ricordo suo “Buongiorno Mugelloooooooo!!!”, chi non dimenticherà mai le sue telecronache del Mondiale Superbike e chi sorride ancora ripensando alle sue trasmissioni radiofoniche con DJ Ringo su Virgin Radio.

Giovanni Di Pillo era un grande giornalista, una voce inimitabile. Soprattutto un carissimo amico. Il ricordo di Paolo Gozzi. Qui sotto una delle sue telecronache più celebri: Bayliss vs Edwards finalissima Superbike 2002.