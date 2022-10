Ciao Giovanni

Addio Giovanni Di Pillo, lo storico commentatore del Mondiale Superbike. Si è spento a sessantasette anni all’Ospedale Carreggi di Firenze dove era ricoverato. Con la sua voce riusciva a trasmettere emozioni uniche. Tutti lo ricordano come un grande professionista ed un autentico appassionato.

Nel corso della sua brillante carriera è stato lo speaker ufficiale dell’autodromo del Mugello e manifestazioni anche di motocross.

Giovanni Di Pillo era particolarmente amato dal pubblico. Per tutti era “The Voice”, non solo il narratore di imprese epiche ma un professionista carismatico, in grado ritagliarsi un ruolo di primo piano tra i protagonisti del nostro sport.