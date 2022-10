Moto2: Rory Skinner, un 2023 mondiale con American Racing Team

Dopo due wild card di debutto (21° in entrambe), ecco la ‘promozione’. Il giovane talento britannico Rory Skinner disputerà il Mondiale Moto2 2023 con i colori American Racing Team. Affiancherà Sean Dylan Kelly rilevando il posto di Cameron Beaubier, che ha scelto di tornare a competere negli USA. Il più giovane campione British Supersport di sempre, quest’anno nella Superbike britannica ma fermo negli ultimi due round per infortunio, si appresta quindi a vivere un’esperienza totalmente diversa. Sulle orme di Jake Dixon, che anni fa ha fatto lo stesso salto dal BSB al Mondiale Moto2.

Un ‘rischio’ calcolato

“Era la nostra intenzione da quando Eitan Butbul e John Hopkins hanno iniziato a seguire Rory Skinner” si legge nella nota del team. “A causa di imprevedibili circostanze, questo è successo prima di quanto pensassimo.” Vale a dire, la scelta di Beaubier di tornare a correre in MotoAmerica, rimanendo nel suo paese e quindi più vicino ai suoi cari, nonché nel suo ambiente. “Non siamo preoccupati di potenziali ‘rischi’ nel prendere piloti da altri campionati” si legge in seguito. Anzi, l’impegno non vuole più essere solo mondiale. “Stiamo programmando un posto o due per l’American Racing Team nel Campionato Europeo Moto2. Una nuova occasione per americani e britannici di crescere a livello europeo, per poi puntare al posto nel Mondiale Moto2 quando saranno pronti.”

La griglia Moto2 finora

Honda Team Asia: Ai Ogura-Somkiat Chantra

Red Bull KTM Ajo: Pedro Acosta-Albert Arenas

Pons Racing: Aron Canet-Sergio García

Fantic Team: Celestino Vietti-Niccolò Antonelli

Mandalika SAG Team: Bo Bendsneyder-Lorenzo Dalla Porta

MV Agusta Forward Racing: Marcos Ramírez-Alex Escrig

Gresini Racing: Filip Salac-Jeremy Alcoba

RW Racing GP: Barry Baltus-Zonta van den Goobergh

American Racing Team: Sean Dylan Kelly-Rory Skinner

GasGas Aspar Team: Jake Dixon-Izan Guevara

Marc VDS Racing Team: Tony Arbolino-(Sam Lowes?)

Italtrans Racing Team: Dennis Foggia–(Joe Roberts?)

Speed Up: Fermín Aldeguer-?

Yamaha VR46 Master Camp: Kohta Nozane-?

IntactGP: ?-?

Foto: motogp.com