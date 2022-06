Moto2: Rory Skinner, doppia wild card per il giovane prodigio

C’è un giovane ed interessante talento britannico in arrivo in Moto2. Rory Skinner disputerà due wild card dopo la pausa estiva, precisamente a Silverstone ed al Red Bull Ring. La conferma è arrivata durante le prime libere ad Assen da Eitan Butbul, boss del American Racing Team. Sono questi i colori del pilota scozzese per il suo esordio nella classe intermedia del Motomondiale, accanto quindi a Cameron Beaubier ed a Sean Dylan Kelly. Ma si guarda ben più in là: l’idea sarebbe portarlo a tempo pieno nel Campionato del Mondo nel 2023. Un talento attualmente grande protagonista in BSB e già da tempo osservato speciale del Mondiale Superbike in ottica futura, ma non è l’unica interessante possibilità.

La conferma

“Rory Skinner disputerà due wild card, una a Silverstone e la seconda in Austria.” Eitan Butbul ufficializza così la prossima mossa ai microfoni di motogp.com a circa metà delle prime prove libere. “Gli diamo l’occasione per mostrare il suo potenziale: non è mai facile per chi viene ‘da fuori’, molte squadre cercano piloti già nel Mondiale. Ma potrà mostrare quanto vale, è un pilota di grande talento e Silverstone sarà certo un buon circuito per cominciare.” Un pilota che ha per manager John Hopkins, parte importante di un American Racing Team che guarda non solo ai talenti del Motomondiale. Gli attuali piloti Beaubier e Kelly sono due campioni MotoAmerica, con un’esperienza minima nel Motomondiale prima dell’occasione Moto2. Il primo ha disputato la stagione 2009 in 125cc, il secondo un GP da sostituto.

Rory Skinner, il profilo

Il 20enne di Perth è da tempo uno dei giovani talenti più interessanti del Regno Unito. Dopo essersi distinto negli anni sia nei campionati locali che in quelli nazionali, nel 2015 viene selezionato per la Red Bull Rookies Cup, che ripeterà anche nel 2016. In tutto conquista una pole, quattro podi ed il 6° posto generale nell’ultima stagione. Nel 2017 è nell’allora CEV Moto3, l’anno dopo rischia di rimanere a spasso prima di essere invece il grande protagonista nella neonata British Talent Cup. Ma la vittoria non gli garantisce niente per il 2019, finché non arriva l’aiuto di Chris Walker. Impressiona al debutto in British Supersport Championship, non ha rivali nel 2020: in 12 gare ha ottenuto 10 vittorie ed un 2° posto, più un ritiro. Il 2021 è l’anno del salto nella Superbike britannica con FS-3 Kawasaki, con cui sta correndo anche nel 2022. L’anno scorso si è “scaldato” con due podi ed il 13° posto finale. Quest’anno (tolto il ritiro in Gara 3 a Knockhill) ha ottenuto quattro podi, più una P8 come peggior risultato, nelle 12 corse finora disputate (divise in quattro round).

Foto: britishsuperbike.com