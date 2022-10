Moto2: David Sanchis, esordio mondiale a Sepang per l’infortunato Corsi

MV Agusta Forward con metà team ufficiale a Sepang dopo l’importante incidente avvenuto in Australia. Con lieto fine, visto che Jorge Navarro, investito da Simone Corsi, ha riportato “solo” la frattura di una gamba. Anche l’esperto pilota italiano ha riportato una lesione ad un dito, problema che chiaramente lo pone fuori dai giochi per il GP in Malesia. Al suo posto, David Sanchis ha la sua prima occasione mondiale: il giovane pilota spagnolo debutterà in Moto2 in questo penultimo round del 2022, accanto al connazionale Marcos Ramirez.

David Sanchis, il profilo

Classe 1998 di Alcira, è uno dei ‘prodotti’ del vivaio Cuna de Campeones, disputando vari campionati nazionali fino ad approdare nell’ex CEV Moto3 nel 2013. Nel 2016 è poi passato in Moto2, mentre dal 2018 lo troviamo in ESBK (vice-campione nel 2020), ma negli ultimi anni ha disputato anche il Mondiale Endurance. Nel 2019 poi mette a referto 9 gare in WorldSSP, senza mai andare a punti. Ha disputato poi di recente due gare in JuniorGP, categoria Moto2, con i colori MV Agusta Forward. Di qui la scelta più logica per il team di Giovanni Cuzari, che ha deciso così di schierarlo come sostituto nel Mondiale di categoria per il GP a Sepang.

Simone Corsi, la situazione

L’incidente di domenica scorsa ha lasciato non poche polemiche per la bandiera rossa mancata. Ma la bella notizia è che entrambi i piloti se la sono cavata con poco, viste le circostanze. Nel caso di Simone Corsi, dopo aver assistito Navarro, è stato medicato al mignolo della mano destra ed in seguito operato per ridurre la ferita. “Simone ha subito una ferita con importante perdita di sostanza a livello del quinto dito della mano destra” è stato il commento del dottor Zasa, come riporta una nota della squadra. “Per questo ha già fatto un primo intervento di pulizia e copertura a Melbourne ed è volato verso casa. L’obiettivo concordato con lui è vedere come evolve la ferita per tornare poi in pista a Valencia. Se tutto andrà bene, potrà disputare il GP.”