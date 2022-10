MotoGP Sepang, Prove 2: top Crutchlow con le slick all’ultimo

Il collaudatore di casa Yamaha si toglie la soddisfazione di comandare un turno. Cal Crutchlow piazza la zampata nella sessione pomeridiana, iniziata su pista bagnata poi in miglioramento. L’azzardo slick sul finale lo premia, permettendogli di chiudere davanti a tutti. Si rivela una mossa vincente, come dimostrano Pecco Bagnaia, Alex Marquez e Jack Miller a ruota, anche loro con gomme da asciutto messe nei minuti finali. I tempi però sono alti rispetto al mattino, la classifica combinata rimane invariata. E non sono buone notizie né per Bagnaia né per Aleix Espargaro in caso di maltempo… Tempi e cronaca, ricordando tutti gli orari del GP.

Prove Libere 2

Dopo le FP1 è arrivata una sanzione per Pol Espargaro: finito leggermente fuoripista, è rientrato in maniera piuttosto garibaldina, rischiando un pasticcio con Johann Zarco che invece l’ha evitato di un soffio. Per questo verrà retrocesso di tre caselle in griglia. Il turno comincia con grande ritardo per il forte acquazzone arrivato nel corso delle prove libere Moto2. La pista è ancora bagnata, quasi tutti i piloti iniziano con la doppia media rain, tranne Rins che ha la soft posteriore. È un turno importante per Quartararo, soprattutto dopo il naufragio in Thailandia, mentre inizia al meglio Morbidelli, volato al comando in queste condizioni. Ma protagonista anche di un lungo fuoripista senza conseguenze.

Continuano le prove di aerodinamica e telaio in casa Honda con Marc Marquez, che rimane comunque a lungo nelle zone alte della classifica. Le condizioni comunque continuano a migliorare, anche i tempi quindi si abbassano, ma non abbastanza per raggiungere i riferimenti delle prime prove libere (di circa 10 secondi più bassi). A sei minuti dalla fine Bezzecchi ed Alex Marquez sono i primi a tentare le slick, seguiti da Miller, Bagnaia, Nagashima, Crutchlow, Pol Espargaro. Un azzardo che premia, il collaudatore Yamaha si toglie la soddisfazione di chiudere in vetta il secondo turno di libere a Sepang, seguito da due rosse e da Alex Marquez.

