MotoGP Sepang, Prove 1: svetta Brad Binder, Pecco Bagnaia 11°

Tra i vari contendenti, spunta la KTM. Brad Binder infatti fa capolino alla fine delle prime libere a Sepang, prendendosi la vetta della classifica finale. Seguono Alex Rins e Marc Marquez, ma la lotta mondiale è poco più indietro. Fabio Quartararo è 7° senza mai cambiare gomme per tutto il turno, Pecco Bagnaia è appena fuori dai primi 10, inizio GP da dimenticare invece per Aleix Espargaro. Prima una caduta con la prima moto rovinata, poi problemi tecnici alla seconda RS-GP: solo 5 giri a referto ed un tempo altissimo per l’esperto alfiere Aprilia. La cronaca ed i tempi, ricordando tutti gli orari del GP.

Prove Libere 1

Via al primo GP in Malesia dal 2019, un ritorno stavolta con qualche dato dai test invernali di febbraio. Un penultimo round 2022 che potrebbe essere determinante in ottica mondiale. Si rivede Tetsuta Nagashima, schierato nuovamente in LCR Honda per il convalescente Nakagami. Inizio con caduta per Marco Bezzecchi, neo Rookie dell’Anno scivolato però alla prima curva. Non va meglio ad Aleix Espargaro, a terra alla curva 9 appena uscito dal box, una volta ripartito con la seconda moto compare un problema tecnico. Decisamente non è la partenza ideale per il terzo contendente mondiale…

A referto in seguito anche un incidente per Darryn Binder, mentre quasi dal via c’è la Yamaha di riferimento in vetta. Fabio Quartararo tiene il comando in questa prima sessione a Sepang, Marc Marquez (che ha ripreso i test sulla RC-V in ottica 2023) si fa vedere in terza piazza, mentre Pecco Bagnaia è ai margini della top ten. Negli ultimi minuti però ecco i cambi, con Brad Binder che infine piazza la sua RC16 in testa, seguito da Alex Rins e da Marc Marquez. Da notare che i ragazzi in top ten hanno brillato con un ultimo set di gomme nuove, mentre Quartararo è 7° con le stesse gomme usate dall’inizio del turno.

La classifica

I settori

