MotoGP, Bastianini: “Ho poche speranze, Espargarò il nostro obiettivo”

Enea Bastianini rinuncia alla lotta per il titolo MotoGP, la matematica rema contro, con 42 punti di svantaggio dal leader Pecco Bagnaia e con due gare al termine del Motomondiale. In Australia ha concluso con uno strepitoso quinto posto dopo essere partito dalla quinta piazza e nonostante un problema all’airbag che si è trascinato per tutta la gara. Difficile pensare ad un doppio colpo di scena che lo possa proiettare al primo posto in classifica: “Le mie possibilità sono scarse“.

Bastianini obiettivo 3° posto

Quattro vittorie stagionali e un podio, il pilota del team Gresini Racing ha comunque un obiettivo ben chiaro: il terzo posto finale. 15 punti lo dividono da Aleix Espargarò e su un circuito favorevole alla Ducati come quello di Sepang bisognerà dare anima e cuore. In ballo ci sono soldi, prestigio e un bel biglietto da visita per l’ingresso nel team factory. “Sarà importante essere veloci da venerdì. Le qualifiche sono fondamentali nella MotoGP di oggi. Fa anche molto caldo e la pressione degli pneumatici aumenterà. Ma cercherò di finire questo Mondiale tra i primi 3. Penso che Aleix [Espargaró] possa essere il nostro obiettivo. Sarà difficile perché devo recuperare molti punti. Il terzo posto sarebbe un bel risultato“.

Stagione MotoGP da incorniciare

Nel weekend di Sepang bisognerà prendere in seria considerazione le temperature alte, l’umidità e non è escluso che qualche pioggia possa condizionare i risultati. “Sarà dura, ma sono pronto a lottare con gli altri piloti“, ha aggiunto Enea Bastianini. In Malesia ha già provato la Desmosedici GP21 nei test invernali con ottimi risultati, firmando il best lap. “Ma penso che sarà più difficile rispetto alla preseason, perché anche gli altri piloti Ducati e le GP22 hanno fatto un buon passo dopo le prime due o tre gare. Siamo però pronti per concludere la stagione nel migliore dei modi“. Da febbraio ad oggi la sua moto non è cambiata molto, se non per qualche dettaglio di aerodinamica che ha aggiunto nel GP d’Austria. Al termine dell’ultima tappa a Valencia potrà finalmente mettere le mani sulla Desmosedici GP22, a quel punto inizierà un nuovo capitolo per il ‘Bestia’.