MotoGP, GP Sepang ad alta tensione: tutti gli orari TV e streaming

Motomondiale di scena a Sepang per la prima volta dal 2019. Bagnaia comanda in MotoGP, Fabio Quartararo ed Aleix Espargaro pronti per evitare la chiusura dei conti. Testa a testa in Moto2 tra Ai Ogura ed Augusto Fernandez, unici contendenti per la corona 2022. In Moto3 è già finita, Izan Guevara affronterà il primo GP da campione, ma dietro di lui? Di seguito tutti gli orari TV e streaming del Gran Premio in Malesia, l’ultima alzataccia programmata per i tifosi europei in questo periodo. La diretta integrale sarà garantita da motogp.com e Sky Sport MotoGP (in abbonamento), on demand su NowTV e SkyGo. Su TV8 invece saranno visibili solo in differita sia le qualifiche che le gare.

Le highilights su Corsedimoto

Come di consueto Corsedimoto vi proporrà le highlights di prove e gare di tutte le categorie, oltre ad interviste, focus tecnici e approfondimenti. Tutti i video sono di altissima qualità, inoltre ricordiamo che per vedere le immagini non c’è bisogno di registrazione, è tutto gratis.

Gli orari di Sky Sport

Venerdì 21 ottobre

3:00-3:50 Moto3 Prove Libere 1

3:55-4:35 Moto2 Prove Libere 1

4:50-5:35 MotoGP Prove Libere 1

7:15-7:55 Moto3 Prove Libere 2

8:10-8:50 Moto2 Prove Libere 2

9:05-9:50 MotoGP Prove Libere 2

Sabato 22 ottobre

3:00-3:40 Moto3 Prove Libere 3

3:55-4:35 Moto2 Prove Libere 3

4:50-5:35 MotoGP Prove Libere 3

6:35-7:15 Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)

7:30-8:10 Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)

8:25-8:55 MotoGP Prove Libere 4

9:05-9:45 MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)

Domenica 23 ottobre

4:00-4:10 Moto3 Warm Up

4:20-4:30 Moto2 Warm Up

4:40-5:00 MotoGP Warm Up

6:00 Moto3 Gara

7:20 Moto2 Gara

9:00 MotoGP Gara

La programmazione TV8

Sabato 22 ottobre

10:00 Sintesi Qualifiche Moto3, Moto2, MotoGP

Domenica 23 ottobre

11:15 Differita Moto3 Gara

12:30 Differita Moto2 Gara

14:15 Differita MotoGP Gara

Foto: Valter Magatti