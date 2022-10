Aleix Espargaro quota 300 ci crede ancora: “Bisogna fermare Bagnaia”

Quota 300 GP e l’iride MotoGP 2022 ancora alla portata. Aleix Espargaro sta chiudendo la sua migliore stagione di sempre nel Motomondiale ed arriva agli ultimi due round con determinazione immutata. A Sepang riparte da uno svantaggio di 27 punti rispetto al nuovo capoclassifica Bagnaia, ridotto a 13 rispetto al campione in carica Fabio Quartararo. Il “vecchietto” (33 anni) del quartetto al vertice è ancora in lotta per il titolo, anche se Bastianini a -42 ormai si considera quasi fuori causa. L’alfiere Aprilia vuole essere protagonista per portare la battaglia mondiale fino a Valencia.

Dica 300

Questa la cifra che toccherà Aleix Espargaro in occasione del ritorno della MotoGP in Malesia. Ne è passato di tempo dal debutto assoluto nel Motomondiale, avvenuto nella storica 125cc nel GP Valencia 2004. Il pilota di Granollers non si è mai trovato così in alto nella classifica generale ad appena due GP dalla fine del campionato. Espargaro continua a sognare, assieme ad Aprilia, con cui ha già scritto altri pezzi di storia. Le prime pole, i primi podi, le prime vittorie, risultati che la casa di Noale aveva raggiunto solamente nelle classi minori. Manca ancora qualcosina, ma il balzo esponenziale compiuto quest’anno non l’aveva previsto nessuno. Né si ipotizzava che Aleix Espargaro potesse essere ancora pienamente in lizza per il titolo a fine anno. Ora, al penultimo round del 2022, il #41 è carico, a caccia di una gara da ricordare per celebrare il traguardo. Magari il settimo podio in una stagione già memorabile per pilota e squadra. Ricordiamo, 15 top ten in 18 GP, spesso dal 6° posto in su.

“Dobbiamo fermare Pecco”

Guardando alla classifica generale, Quartararo e Bagnaia rimangono nel mirino. Soprattutto il pilota Ducati, passato al comando nell’ultimo GP finora disputato in Australia. “L’obiettivo è fermare Pecco” ha dichiarato Espargaro. Ben conscio del fatto che non è un’impresa da poco. “Ha dimostrato di essere davvero in forma in questa seconda parte di campionato” ha sottolineato l’alfiere Aprilia. “Ma ci proverò. Devo rischiare di più, essere un po’ più aggressivo e cercare di portare la lotta a Valencia.” Sepang è un tracciato fuori dal calendario dal 2019 ma, a differenza di altre piste, ci sono stati i test invernali. “Siamo stati molto veloci” ricorda Espargaro. “Da febbraio ad oggi sono cambiate tante cose, ma sono convinto che la Aprilia qui sarà competitiva.” Come sempre, parla chiaro verso il suo team. “La sensazione è che nelle ultime gare non siamo riusciti a mostrare un gran livello, ci è mancata velocità ed abbiamo quindi perso molti punti.” Indicazioni quindi anche per il 2023, ma Espargaro è ben concentrato sul presente: non solo Quartararo vs Bagnaia, vuole esserci anche lui fino alla fine.

Foto: motogp.com

