MotoGP: LCR Honda con Tetsuta Nagashima anche nel GP Malesia

Takaaki Nakagami non si è ancora rimesso, Tetsuta Nagashima lo sostituirà nuovamente in LCR Honda per il prossimo round in Malesia. Un ultimo controllo medico svolto lunedì non ha ancora dato il via libera al 30enne pilota di Chiba per tornare a competere. L’infortunio alla mano occorsogli ad Aragon è in via di guarigione, ma non è ancora il momento per tornare in azione. Di conseguenza serve un sostituto, la squadra di Cecchinello quindi schiera il pilota che ha corso coi colori LCR negli ultimi due round.

Un’altra occasione quindi per il collaudatore HRC, premiato con una prima partecipazione in Giappone da wild card dopo il trionfo alla 8 Ore di Suzuka. Nagashima in quell’occasione non è stato fortunato, visto che ha chiuso il GP con un ritiro, ma altre opportunità erano dietro l’angolo. Honda infatti aveva un pilota in meno visto l’infortunio di Nakagami, che ha corso eroicamente a Motegi ma s’è poi dovuto fermare per forza. Nagashima ha chiuso in 22^ piazza il round in Thailandia, ha ottenuto il 19° posto invece in Australia.