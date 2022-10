Moto2: occasione per Borja Gomez, debutto con Pons al posto di Navarro

La Spagna continua a portare alla ribalta piloti interessanti. Un altro di questi è Borja Gomez, che a Sepang avrà la grande opportunità di affacciarsi sul palcoscenico mondiale. Eccolo approdare in Moto2 con i colori Pons Racing, chiamato per sostituire Jorge Navarro. Il valenciano, al capolinea della sua avventura nel Motomondiale, è stato il protagonista del brutto incidente di domenica scorsa, fortunatamente senza gravi conseguenze ma con tante polemiche per quella bandiera rossa mai esposta (ne abbiamo parlato qui).

Borja Gomez, il profilo

Un giovane interessante, negli ultimi anni in bella evidenza in ESBK. Murciano, 17 anni, Borja Gomez si è appena assicurato il secondo posto nella categoria Superbike del campionato spagnolo. Classe in cui è al debutto, ma nonostante tutto è riuscito ad imporsi in alcune occasioni con una superiorità quasi imbarazzante rispetto a piloti più esperti. Come Tito Rabat, ex iridato Moto2 e ripartito dal campionato spagnolo, in cui ha vinto quest’anno il titolo. Nel 2021 Gomez si era preso il titolo Supersport sempre in ESBK, prima di salire di categoria. Ora arriva per lui una grande occasione da sfruttare, il primo contatto con la KALEX di Pons Racing. Assieme a David Sanchis, un altro volto nuovo per la Spagna in Moto2.

Foto: Instagram