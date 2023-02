MotoGP Test Sepang: Marco Bezzecchi a tutto gas nel day-1

Ripartiamo da dove ci siamo fermati l’anno scorso. È solo il primo giorno di test per i ragazzi MotoGP, ma i divari sono già molto, molto ridotti. Enea Bastianini e Jorge Martin, protagonisti del mercato Ducati 2022, sono separati da appena cinque millesimi! Alla fine ci pensa Marco Bezzecchi a mettere tutti d’accordo, con Maverick Vinales a ruota, ma il discorso non cambia. È una top ten tricolore con la Rossa ed Aprilia, l’eccezione è una sola Yamaha in P10. Chiaramente è una situazione parziale, vedremo se questi valori verranno riconfermati. Al momento però il problema primario è arrivare con le rispettive moto a punto, motivo per cui si continua a provare: ecco com’è andata la prima giornata a Sepang.

Ducati al top, Honda prova

Qualcosa l’abbiamo già anticipato, soprattutto per HRC: al momento non sembra esserci interesse per i tempi, Marc Marquez in particolare continua a provare, alla ricerca della quadra per la nuova stagione. Lavoro praticamente in tutte le aree per Aprilia, che mira a fare ancora meglio del 2022. Sia Maverick Vinales che Aleix Espargaro sono con la RS-GP 2023 testata da Lorenzo Savadori durante lo shakedown. Tenendo d’occhio anche il duo RNF, che potrebbe rivelarsi sempre più importante negli equilibri del costruttore veneto, come ha sottolineato il boss Razlan Razali a motogp.com. A referto anche un incidente per Miguel Oliveira, senza conseguenze, oltre alla prima scivolata dell’esordiente Augusto Fernandez. Si vede un nuovo profilo aerodinamico per Yamaha, come mostra questa immagine. Ducati invece, costruttore campione in carica, non ha mostrato particolari novità, ma s’è visto comunque qualcosa: qui i dettagli.

La classifica finale

Foto: motogp.com