MotoGP Test Sepang, day-1: “soliti noti” al comando, Honda sperimenta

I piloti MotoGP non vedevano l’ora di tornare in moto. Lo dimostra l’attività frenetica fin dal semaforo verde, che ha dato ufficialmente il via ai test a Sepang. Tre giorni intensi in ottica 2023, senza farsi mancare qualche esperimento. Alle 14:00 locali (le 7:00 in Italia) comandano tre Ducati e due Aprilia prima della non-europea Honda guidata da Marc Marquez. Tempi già interessanti, visto che i primi otto sono sotto i due minuti, ma si intravvede qualche curiosità in alcuni box. Mancano ancora quattro ore, facciamo però il punto.

Honda, prove continue

L’occhio è in particolare per il box HRC. Joan Mir ha due moto a sua disposizione con tutte le novità da provare: telaio, presa d’aria, scarico, il forcellone KALEX. Anche Marc Marquez non è da meno con quattro RC-V, il doppio di quelle del nuovo compagno di box. Una di queste è un ulteriore esperimento rispetto alle altre, con una carenatura “effetto suolo” ed un differente forcellone in alluminio. La dimostrazione che Honda non si ferma davvero, anzi continua a provare in tutte le direzioni per trovare la quadra, soprattutto con Marquez ora tornato in forma. C’è davvero bisogno di invertire la rotta dopo anni neri… In Yamaha l’attenzione è per aerodinamica e motore, soprattutto dopo lo shakedown con Crutchlow. Per KTM c’è un nuovo telaio sia per Binder che per Miller, in Tech3 GASGAS si riparte con le RC16 2022.

Qualche prova però c’è anche nel box Ducati. Un esempio è il profilo aerodinamico, in questo caso con l’1 scelto da Pecco Bagnaia in bella evidenza. Anche per la Rossa poi non mancano prove di “carenatura” effetto suolo, con qualche piccolo aggiornamento in questa occasione. Novità anche in Aprilia per quanto riguarda il profilo aerodinamico, ma più o meno sono state toccate tutte le aree alla ricerca di ulteriori passi avanti. A referto il primo incidente in MotoGP per l’esordiente Augusto Fernandez: nessuna conseguenza per moto e pilota, solo qualche graffio alla tuta. Alex Marquez invece ad un certo punto s’è dovuto fermare per problemi tecnici alla sua Desmosedici con colori Gresini.

