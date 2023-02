MotoGP Test, novità Ducati: “ground effect” e nuovo comando holeshot

Ducati parte subito forte nella prima giornata di Test MotoGP a Sepang, con le Desmosedici GP23 davanti nella classifica dei tempi. Ma in una fase dove il cronometro non ha troppo senso l’attenzione è puntata sulle novità apportate dagli ingegneri di Borgo Panigale. Il prototipo 2023 sarà un’evoluzione della GP22, senza troppi stravolgimenti e con pochi rischi di commettere errori. Sono i rivali che dovranno rincorrere e osare qualcosa in più, ma la Rossa continua a svilupparsi con dettagli che possono fare la differenza.

La nuova aerodinamica Ducati

Nello Shakedown Test svolto dal collaudatore Michele Pirro avevamo già intravisto alcune modifiche aerodinamiche, nel tentativo di aumentare l’effetto suolo e aumentare il carico aerodinamico in fase di piega. Pecco Bagnaia ed Enea Bastianini hanno cominciato a scrollarsi la polvere di dosso con la moto 2022, prima di passare all’edizione 2023. Il nuovo aero-pack non offre grandi cambiamenti, ma una riprofilatura e un ridimensionamento delle ali. Nella parte bassa continua l’esperimento delle carenature laterali inferiori a effetto suolo, proseguendo il progetto già intravisto nel test MotoGP di Valencia dello scorso novembre. Ora sono più grandi e hanno un piccolo labbro sulla parte superiore, probabilmente con l’obiettivo di impedire la fuoriuscita dell’aria nell’area in cui la carenatura crea l’effetto suolo.

Bagnaia-Bastianini massima collaborazione

Il campione del mondo Pecco Bagnaia, in pista con il numero 1 sul cupolino, ha provato già al mattino la nuova carena “effetto suolo”. Se proprio bisogna trovare una pecca alla Ducati è in percorrenza curva. Da qui i piccoli ritocchi alla carena per trovare più aderenza in curva. Per Enea Bastianini si tratta di una prima giornata di “approccio” alla moto e ricerca di sintonia con la squadra. Si ritrova per la prima volta (dopo il ‘battesimo’ di Valencia…) a svolgere un test da ufficiale, provando le nuove componenti da approvare o scartare. Nel box regna massima serenità per adesso: “La sfida con Pecco sarà emozionante e mi darà motivazione, è velocissimo e dovrò imparare molto da lui. Potremo collaborare: confrontarmi con un campione del mondo è un qualcosa che non mi è mai capitato finora“.

Comando a farfalla sulla sinistra

Agli occhi di Sky Sport non è sfuggito il nuovo comando a farfalla sul semi-manubrio, comparso sulle Desmosedici con l’abbassatore posteriore. Il comando è raddoppiato quando gli ingegneri del marchio italiano hanno ideato anche l’abbassatore anteriore. In entrambi i casi i comandi erano posizionati sulla piastra di sterzo, invece adesso il comando è stato spostato sul semi-manubrio sinistro, vicino alla manopola. Il motivo è semplice: in caso di avaria dell’abbassatore i piloti potranno intervenire senza togliere le mani dal manubrio.

