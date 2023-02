MotoGP, Aprilia conserva il jolly: “Non avranno tempo di copiarci”

Aprilia vuole spazzare l’onta del brutto finale di stagione MotoGP 2022 per ripartire subito forte nel prossimo campionato. Nei giorni scorsi Lorenzo Savadori ha limato i primi dettagli della nuova RS-GP23 prima di affidarla a Maverick Vinales e Aleix Espargarò. Nel box di Noale i due piloti ufficiali hanno a disposizione una RS-GP22, una moto ibrida 2022/2023 e una RS-GP23 per svolgere anche le necessaria comparazioni prima di andare avanti con l’evoluzione.

Il nuovo aero-pack Aprilia

Encomiabile il lavoro che la Casa veneta ha svolto dal punto di vista aerodinamico. Il nuovo prototipo ha evoluto la pancia della carena che ora è più sagomata e ha un profilo superiore più marcato. Sulle fasce laterali presenti anche delle griglie per migliorare il raffreddamento, mentre il codone risulta più affusolato. L’aggiornamento che già nello Shakedown Test MotoGP ha attirato maggiormente l’attenzione è rappresentato dalle due feritoie ai lati del cupolino: l’aria viene estratta da due condotti presenti dietro l’ala anteriore prima di essere dirottata dalle due feritoie. È una soluzione aerodinamica ereditata dal mondo della Formula1 e che serve a pulire il flusso d’aria che scorre sotto il cupolino.

Novità in vista di Portimao

Buone le prime impressioni del veterano Aleix Espargarò. “E’ sempre bello ritornare in pista dopo tante settimane. La RS-GP23 non è molto diversa, hanno migliorato tante piccole cose, ma è ancora presto e c’è tempo per migliorare. Mi aspettavo qualche differenza in più – ha sottolineato il pilota di Granollers -, ma sapevo che non era in atto una rivoluzione. In passato abbiamo copiato noi, ora è un orgoglio che gli altri ci copiano. Abbiamo altre novità che proveremo più avanti, così gli avversari non avranno tempo per copiarci“. Leggeri miglioramenti anche a livello di V4. “Le prestazioni del motore sono leggermente migliori, così come la stabilità e la percorrenza“.

Le sensazioni di Vinales

Prima di pranzo la pioggia ha causato qualche rallentamento in pista nel day-1, ma dopo la pausa le azioni sono riprese regolarmente. Per quanto la tabella dei tempi sia attualmente solo simbolica, Maverick Vinales è riuscito a piazzarsi al secondo posto alle spalle del leader di giornata Marco Bezzecchi. Il pilota di Roses è molto fiducioso al termine della prima giornata di test MotoGP a Sepang. “Ho l’impressione che la moto sia più maneggevole, almeno così sembra nei cambi di direzione. Non so come sia la velocità massima, non l’abbiamo ancora verificata. E come pilota, non ti accorgi se stai sfrecciando in rettilineo 2 o 3 km/h più velocemente… Ho la sensazione che la nuova moto sia migliore di quella dell’anno scorso“.