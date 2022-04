MotoGP: Oliveira-KTM avanti insieme? Un tempo limite per decidere

Ancora insieme o c’è l’ipotesi di un cambio? Il sodalizio tra Miguel Oliveira e KTM ha origini lontane. Arrivando fino alla MotoGP, prima nel team satellite Tech3 e poi promosso nella squadra factory. Ora siamo entrati in un anno in cui bisogna pensare anche ai contratti in top class ed al momento la squadra di riferimento della marca austriaca ha il solo Brad Binder certo anche per il prossimo anno. Anzi, con il sudafricano, solida certezza in tutt’e quattro i GP finora disputati, si va avanti fino al 2024. Per il pilota portoghese la storia è diversa, e ha messo una sorta di data di scadenza su questo tema.

Inizio altalenante

Per Oliveira è un inizio di campionato a più facce. Nel primo evento della stagione arriva il ritiro per caduta, a cui segue in Indonesia il primo trionfo dal GP di Catalunya 2021. Nel doppio round nel continente americano invece si registrano più difficoltà del previsto. Nell’appuntamento di Termas de Río Hondo arriva un 13° posto, nel round al Circuit of the Americas invece è 18°, ovvero fuori dai punti. Insomma, appena quattro Gran Premi disputati ma abbiamo già assistito a situazioni diverse. Certo il pilota #88 è determinato a riprendersi immediatamente, a partire dal prossimo evento a casa sua, visto che si corre sul tracciato portoghese di Portimao.

Nodo contratto

Sullo sfondo c’è appunto il discorso rinnovo. Come per la maggior parte della griglia MotoGP, anche Miguel Oliveira è in scadenza di contratto. Le intenzioni del pilota sono ben chiare, ovvero continuare un sodalizio col marchio austriaco che lo sta accompagnando da buona parte della sua carriera mondiale. C’è ancora tempo per parlarne, ma non troppo. “Entro maggio per decidere” ha dichiarato recentemente a Motorsport.com. “Non vuol dire che non possiamo parlare anche dopo, ma direi che è il tempo giusto per decidere se continuare insieme o no. Credo valga per tutti i piloti, non è un segreto.” C’è ancora qualche GP, tornare presto in alto sicuramente sarebbe un aiuto in più.

Foto: motogp.com