MotoGP, Moto2, Moto3: l’entry list provvisoria per il Mondiale 2022

Top class mondiale quasi al completo, in Moto2 e Moto3 mancano ancora svariati nomi. Ecco la lista provvisoria degli schieramenti per la stagione 2022.

Siamo entrati nella settimana del penultimo GP del 2021, ma da tempo si guarda già al 2022. Le griglie di partenza MotoGP, Moto2 e Moto3 infatti sono in fermento e, se in top class mancano solo due tasselli da confermare, nelle due categorie minori ce ne sono molti di più. Circolano molte voci riguardo il valzer di selle per la prossima stagione: alcune ufficialità sono arrivate a voce durante i GP o tramite comunicati, mentre per altre ancora non c’è nulla di concreto. Ma cosa sappiamo finora? Rivediamo la lista con tutti i nomi finora confermati, evidenziando gli esordienti delle categorie, più qualche altra voce tra parentesi, in attesa ancora di una qualche ufficialità.

MotoGP

Repsol Honda Team: Marc Márquez-Pol Espargaró

LCR Honda Team: Alex Márquez-Takaaki Nakagami

Ducati Team: Francesco Bagnaia-Jack Miller

Pramac Racing Team: Johann Zarco-Jorge Martín

Aramco VR46: (Marco Bezzecchi?)-(Luca Marini?)

Gresini Racing: Enea Bastianini-Fabio Di Giannantonio

Monster Energy Yamaha MotoGP: Fabio Quartararo-Franco Morbidelli

RNF Team (ex Petronas SRT): Andrea Dovizioso-Darryn Binder

Red Bull KTM Factory Racing: Miguel Oliveira-Brad Binder

Tech3 Factory Racing: Remy Gardner-Raúl Fernández

Team Suzuki Ecstar: Joan Mir-Alex Rins

Aprilia Factory Racing: Aleix Espargaró-Maverick Viñales

Moto2

American Racing: Cameron Beaubier-Sean Dylan Kelly

Aramco VR46 Team: (Celestino Vietti?)-?

Aspar Team: (Albert Arenas?)-?

Marc VDS Racing Team: Sam Lowes-Tony Arbolino

Pons Racing: Aron Canet-Jorge Navarro

Idemitsu Honda Team Asia: ?-?

Italtrans Racing Team: Joe Roberts-Lorenzo Dalla Porta

Intact GP: Marcel Schrötter-Jeremy Alcoba

MV Agusta Forward Racing: Marcos Ramírez-?

NTS RW Racing GP: Barry Baltus-Zonta van den Goorbergh

Mandalika SAG Team: Bo Bendsneyder-Gabriel Rodrigo

Red Bull KTM Ajo: Augusto Fernández-Pedro Acosta

Speed Up Racing: Romano Fenati-Fermín Aldeguer

Gresini Racing: Alessandro Zaccone-Filip Salac

Yamaha VR46 Master Camp: (Manuel González?)-(Keminth Kubo?)

Moto3

Avintia VR46 Riders Academy: Elia Bartolini-Matteo Bertelle

BOE Owlride: (Riccardo Rossi?)-David Muñoz (dopo 6 GP)

CIP Green Power: Kaito Toba-Joel Kelso

GasGas Aspar Team: Sergio García-Izan Guevara.

Honda Team Asia: ?-?

Leopard Racing: Dennis Foggia-Tatsuki Suzuki

MT Helmets – MSI Race Tech: ?-?

PrüstelGP: ?-?

Red Bull KTM Ajo: ?-?

Red Bull KTM Tech3: Deniz Öncü-Daniel Holgado

Snipers Team: Andrea Migno-Alberto Surra

SIC58 Squadra Corse: Lorenzo Fellon-?

Max Racing Team: Ayumu Sasaki-John McPhee

Team MTA: Ivan Ortolá-Stefano Nepa.

VisionTrack Honda: Scott Ogden-Joshua Whatley

Foto: motogp.com