Dal CEV Moto3 alla Moto2, Zonta van den Goorbergh con RW Racing

Mossa sorprendente in Moto2 2022: Zonta van den Goorbergh, attivo nel CEV Moto3, approda direttamente in middle class, ingaggiato da RW Racing GP.

Ufficializzato un altro tassello per quanto riguarda il Mondiale Moto2, ma è una notizia sorprendente. Zonta van den Goorbergh, attualmente attivo nel CEV Moto3, ha firmato con NTS RW Racing GP, ovvero una squadra della classe intermedia del Campionato del Mondo! Confermato un biennale per il 15enne olandese, quindi per le stagioni 2022 e 2023. Davvero un bel salto per questo ragazzino…

Nato il 1° dicembre 2005, si tratta del figlio di Jurgen van den Goorbergh, il famoso “olandese volante”, com’è stato soprannominato. Ma si tratta di una famiglia dalla tradizione motoristica: oltre al genitore, anche zio e nonno sono stati piloti di moto. I suoi inizi però sono nel motocross, una passione che è comunque rimasta: non è un caso il suo #84, ovvero il numero del suo illustre connazionale Jeffrey Herlings! Mentre nelle corse stradali il suo modello è Marc Márquez.

Nel suo passato lo troviamo attivo in svariati campionati, più recentemente in European Talent Cup (due pole e cinque podi di cui 4 vittorie nel 2020) e Red Bull Rookies Cup, oltre al Campionato Italiano Velocità. Quest’anno ha esordito nel CEV Moto3: è 16° a due gare dalla fine del campionato. “È davvero un bel salto” ha sottolineato lo stesso pilota dei Paesi Bassi. “Ma so bene che la squadra darà il massimo e così farò io. Vedremo cosa ci riserverà il futuro!”

