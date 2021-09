Moto3: Scott Ogden e Joshua Whatley col team di Michael Laverty

Il VisionTrack Honda Racing Team di Michael Laverty sbarca nel Mondiale Moto3 2022. I suoi piloti saranno i due rookie Scott Ogden e Joshua Whatley.

Di questi giorni la notizia dell’arrivo di una squadra dal Regno Unito nella Moto3 2022. Michael Laverty, ex MotoGP e campione britannico Supersport, attualmente in EWC, ha ufficializzato il VisionTrack Honda Racing Team, formato prevalentemente da personale britannico, così come lo saranno i due piloti, entrambi all’esordio mondiale. Si tratta del 15enne Joshua Whatley e del 17enne Scott Ogden, lanciati attraverso la British Talent Cup (che Ogden ha vinto nel 2019) ed attualmente nel Mondialino Moto3. L’anno prossimo entrambi avranno la grande occasione si affacciarsi sul palcoscenico del Motomondiale.

La conferma arriva dallo stesso Michael Laverty attraverso BT Sport, emittente per la quale è commentatore del Motomondiale. Sarà lui il boss di questo nuovo team in arrivo dal Regno Unito. Un grande passo che segue la MLav VisionTrack Academy, nata per valorizzare i giovani talenti britannici, seguendone la crescita passo dopo passo. Ricordiamo che Ogden (Aspar Team) quest’anno ha ottenuto anche la prima vittoria nel CEV Moto3 in Gara 1 a Jerez, più un altro piazzamento sul podio in Catalunya. Attualmente occupa la 4^ piazza in classifica generale, dietro ai tre spagnoli rimasti matematicamente in lotta per il titolo. Joshua Whatley (Team MTA) è 15° in classifica con un 9° posto come miglior piazzamento finora.