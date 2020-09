MotoGP, Misano: gli orari del 13/09, diretta Sky Sport, DAZN e TV8

Domenica di gare per MotoGP, Moto2, Moto3 e MotoE. Chi vincerà il Gran Premio di San Marino? Gli orari delle dirette Sky Sport, DAZN e TV8.

Domenica di gare al Misano World Circuit per le quattro categorie del Motomondiale. Riepiloghiamo le pole position: Maverick Viñales in MotoGP, Sam Lowes (sanzionato) in Moto2, Ai Ogura in Moto3 e Matteo Ferrari (penalizzato) in MotoE. Chi vincerà il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini? Per saperlo non perdetevi le quattro gare in diretta su Sky Sport MotoGP (canale 208 di Sky), su DAZN ed anche su TV8.

La programmazione Sky Sport MotoGP

Domenica 13 settembre

8.20-8.40 Moto3 Warm Up

8.50-9.10 Moto2 Warm Up

9.20-9.40 MotoGP Warm Up

10.05 MotoE Gara

11.00 Moto3 Gara

12.20 Moto2 Gara

14.00 MotoGP Gara

La programmazione TV8

Domenica 13 settembre

10.05 Diretta MotoE Gara

11.00 Diretta Moto3 Gara

12.20 Diretta Moto2 Gara

14.00 Diretta MotoGP Gara