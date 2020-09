MotoE, Misano: È pole per Ferrari (con sanzione), Casadei 2°

Matteo Ferrari si assicura la E-Pole a Misano, ma perderà tre caselle in griglia. Segue Mattia Casadei, 3° Xavier Simeon.

Il guizzo del campione MotoE in carica. Matteo Ferrari si assicura la E-Pole a Misano: una soddisfazione personale, anche se non partirà dalla prima casella. Ricordiamo la retrocessione di tre posti per l’incidente con Granado a Jerez. Mattia Casadei completa la doppietta italiana, terza piazza per Xavier Simeon. Tutto pronto per la terza gara 2020, al via alle 10.00.

Come sempre, i piloti MotoE hanno tre giri a disposizione: quello di uscita, quello valido per la griglia di partenza, ed uno più lento prima di rientrare al box. Tutti i giri vengono fatti da soli in pista. Per l’ordine di partenza ci si basa su quanto fatto nei tre turni di prove libere svolti tra ieri e oggi, invertendo la classifica combinata.

Non manca qualche ‘scossone’ (chiedere a Tommaso Marcon, ad Alex De Angelis, o Jordi Torres). Mattia Casadei è il primo a scendere sotto il muro di 1:44 in questo turno e rimane a lungo al comando. Fa meglio Granado ma gli viene tolto il tempo per un’uscita sul verde! Infine arriva Matteo Ferrari, che realizza un gran giro e si assicura la pole, anche se come detto dovrà scontare una sanzione.

La classifica