MotoE, Misano: Matteo Ferrari vola nelle prove libere 3

Matteo Ferrari si impone nell'ultima sessione di libere a Misano. Seconda piazza finale per Eric Granado, 3° Xavier Simeon.

Arriva un bel segnale da Matteo Ferrari nell’ultima sessione di prove libere MotoE. Il pilota Trentino Gresini stampa il miglior crono del due giorni, che diventa anche il nuovo record assoluto a Misano (il precedente era un 1:43.746 stampato l’anno scorso da Zarco). Seconda piazza per Eric Granado, terzo è Xavier Simeon davanti a ben tre esordienti.

Ultimo turno di prove libere anche per la classe MotoE, che si prepara così alle qualifiche da svolgere nel pomeriggio. Ricordiamo una tripletta di italiani nelle FP1, mentre emerge Granado nelle FP2 davanti al campione in carica Ferrari ed a De Angelis. Proprio il brasiliano riparte al top in questa ultima sessione, determinato a dare un ulteriore segnale. Ma non dura a lungo, anzi per un po’ troviamo al comando alcuni rookie.

Fino alla zampata del campione 2019: Matteo Ferrari inanella una serie di giri veloci, tra i quali il nuovo record con una MotoE, che gli permettono di portarsi al comando e di rimanerci fino alla bandiera a scacchi. Gli si avvicina sul finale Eric Granado, ma non abbastanza per mettere in pericolo la prima piazza, mentre è terzo Xavier Simeon.

La classifica FP3/combinata