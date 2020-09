MotoE, Misano: Prove 1 a De Angelis, seguono Casadei e Ferrari

Alex De Angelis svetta nel primo turno di libere MotoE a Misano. Tris di nostri portacolori completato da Mattia Casadei e Matteo Ferrari.

La MotoE torna in azione a Misano per il terzo round 2020, ed ecco emergere subito i nostri portacolori. Alex De Angelis in particolare chiude le prime libere con il miglior crono, seguono a poco più di due decimi Mattia Casadei e Matteo Ferrari. Conclusa la prima presa di contatto, alle 16:10 si riparte per la seconda sessione di prove libere.

La prima cosa da segnalare è il rientro di Tuuli: certo il polso infortunato non è ancora completamente a posto, ma il giovane finlandese (ricordiamo, reduce dal CEV Moto2) è di nuovo in azione. Quest’anno la novità per tutti è il nuovo asfalto di Misano, da valutare anche in base a tutti gli aggiornamenti, gomme comprese, visti nel primo doppio evento a Jerez.

In pista si porta presto davanti Di Meglio, ma non dura a lungo: ci pensa il pilota di casa De Angelis a soffiargli la prima piazza, seguito poi da vicino dal campione MotoE in carica Ferrari. Abbiamo in seguito una top 3 tutta tricolore grazie a Casadei, che sul finale sopravanza l’alfiere Gresini per soli 13 millesimi. Quinto il leader in campionato Aegerter.

