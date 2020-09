MotoE, Misano: Granado si prende le FP2, seguono Ferrari-De Angelis

Eric Granado brilla nel secondo turno di prove libere a Misano. Miglior crono di giornata del brasiliano davanti a Ferrari e De Angelis.

Prima giornata MotoE a Misano che si chiude nel segno di Eric Granado. Nelle FP2 infatti arriva il miglior crono del venerdì di libere, limando quanto fatto nelle prime libere da Alex De Angelis. Secondo è Matteo Ferrari, terzo l’esperto pilota sammarinese.

Seconda sessione MotoE di giornata in cui abbiamo fin da subito riferimenti cronometrici più rapidi rispetto a quanto visto al mattino. Ciò che non cambia inizialmente è rivedere gli italiani in bella evidenza, soprattutto con Casadei e De Angelis.

Questo fino all’acuto di Granado che prende il comando della classifica dei tempi. Il brasiliano è il primo a scendere sotto il muro di 1:44 questo weekend e resterà anche l’unico in questo venerdì. Riuscirà ad avvicinarsi a lui solo il campione in carica, che però si deve fermare a 32 millesimi.

La classifica FP2/combinata