MotoGP, Michele Pirro: “Sepang è un banco di prova importante”

Michele Pirro è a Sepang per i test MotoGP. Le ultime settimane sono state intense per lui: prima il matrimonio, poi i test MotoE e l'allenento nel deserto.

Inverno ricco di impegni e di emozioni per Michele Pirro. Prima il matrimonio, poi i test con la Ducati MotoE, l’allenamento nel deserto ed ora i test MotoGP a Sepang. Michele Pirro non si è fermato neppure durante il suo viaggio di nozze e da oggi è in Malesia per i test.

“Il matrimonio lo abbiamo organizzato velocemente al termine della scorsa stagione – racconta Michele Pirro – Dopo 17 anni di fidanzamento, di cui 7 di convivenza , era giunto il momento di sposarci. Non sono più un ragazzino: quest’anno compio 36 anni quindi non aveva senso aspettare ancora. Durante il viaggio di nozze mi sono rilassato ed allenato in moto nel deserto con gli amici. È stata una grandissima esperienza, mi sono divertito tanto. Sono felice di avere provato l’emozione del deserto, mi ha affascinato. Tra l’altro ho corso sulle dune poco prima che Danilo Petrucci iniziasse la sua avventura alla Dakar. Gli ho rivolto un in bocca al lupo e gli ho detto era un matto”.

Ed ora i test MotoGP in Malesia

“Dopo 2 anni torniamo a Sepang. Sarà un bel banco di prova per vedere i progressi che sono stati fatti e provare a capire dove siamo arrivati. Sono davvero curioso. Nel primo test dobbiamo fare lo shake down alle moto, verificare le soluzioni che sono state provate negli ultimi test dell’anno scorso ed avere una base di lavoro per le prime gare. Il focus è quello. Noi sappiamo cosa possiamo fare e quanto possiamo crescere. Bisogna capire gli altri quanto sono migliorati e cosa hanno fatto di nuovo”.

Intanto hai testato la Moto E. Come ti è sembrata?

“Dopo 10 anni in Ducati ormai di progetti nuovi ne ho battezzati diversi e sono molto orgoglioso di questo. Sono contendo di essere stato il primo pilota a portare in pista una moto elettrica Ducati. Ci siamo tolti un po’ il dente e gli ingegneri che hanno lavorato a questo progetto hanno trascorso un Natale più tranquillo. Hanno fatto un grande lavoro. È andato tutto oltre le più rosee aspettative. Non mi aspettavo che questa moto fosse così divertente: trasmette delle sensazioni diverse da altre ma belle. È l’inizio di una nuova era. Ducati è all’avanguardia e per il 2023 ci faremo trovare pronti”.

Parteciperai anche ai test Superbike ad inizio febbraio?

“No, non parteciperò al test perché sono di rientro dal test di Sepang. Non ci sarò a Portimao ma farò sicuramente qualcosa a metà marzo quando ci sarà il test a Misano”.

Foto: Dario Avancini