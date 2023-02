MotoGP, KTM veloce sul bagnato: Jack Miller svela il “segreto”

Nel box KTM tanta attività in queste due prime giornate di test MotoGP a Sepang. Il team austriaco ha portato diverse novità tecniche e c’è molto lavoro da fare per mettere insieme la base della RC16 da utilizzare nella stagione 2023. Inoltre, c’è un Jack Miller che è alle prese con l’adattamento a una moto diversa dalla Ducati Desmosedici GP a cui era abituato da anni.

L’australiano ha solo il ventesimo tempo nella classifica combinata day1-day2. Anche se a lui piace correre con pista bagnata, oggi la pioggia gli ha rovinato un po’ i piani. Gli sarebbe stato utile girare ancora con l’asciutto per fare dei passi avanti in termini di feeling e velocità. Quella di domenica sarà una giornata molto importante, l’ultima in Malesia prima del rientro in Europa. È fondamentale trovare delle soluzioni che consentano al pilota di essere maggiormente competitivo.

MotoGP, test Sepang: Jack Miller resta fiducioso

Miller, diciannovesimo nel secondo giorno di test MotoGP a Sepang, rimane ottimista nonostante i tempi non siano ancora quelli sperati: “Al mattino la pista era piuttosto scivolosa, ma la sono cavata abbastanza bene con le gomme usate del venerdì. Ho comparato le due moto e ho provato anche il nuovo motore per cercare di capirlo. Appena mi sono sentito a mio agio con la vecchia moto, sono salito su quella nuova. Sono convinto che stiamo andando nella corretta direzione. La moto funziona bene, abbiamo piccole cose da sistemare“.

L’ex pilota Ducati è molto tranquillo, vede che la squadra lavora bene e ha grande fiducia: “Avrei preferito essere più avanti in classifica – ha detto a Speedweek – ma magari andrà meglio domani“.

Jackass contento della KTM sul bagnato

Miller è soddisfatto delle risposte avute sul bagnato dalla RC16, una moto che abbiamo già visto molto veloce in tale condizione: “Questa moto ha grande potenziale con la pioggia. Oliveira ha vinto due gare l’anno scorso. La KTM ha un’ottima guida in uscita di curva col bagnato, parte bene appena apri il gas. È un vantaggio, invece con l’asciutto abbiamo un punto debole e qui abbiamo un problema con l’accelerazione nei due rettilinei. Dobbiamo trovare più grip iniziale“.

Il pomeriggio è stato produttivo anche con pista bagnata, ha comunque avuto modo di capire il comportamento della RC16 in quella situazione e il feeling è stato positivo. Lui è sempre stato uno specialista e ora dispone di un mezzo che forse gli può permettere di fare ancora di più la differenza. Il segreto della KTM è l’uscita di curva, aspetto che invece sull’asciutto va un po’ migliorato.

Foto: Valter Magatti