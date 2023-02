MotoGP, Test Sepang: la pioggia rovina i programmi del 2° giorno

La partenza lenta al mattino per pista bagnata, a metà giornata il ritorno della pioggia. Un sabato di test quindi difficile per i piloti ufficiali MotoGP, impegnati nelle prime prove di questo anno 2023. La classifica dei tempi quindi si cristallizza: comanda la Ducati di Jorge Martin (con caduta) davanti alla Aprilia di Miguel Oliveira ed alla GASGAS di Pol Espargaro. Vediamo com’è andata.

Giornata in particolare dedicata a prove aerodinamiche, anche se a conti fatti solo state più o meno due ore quelle a disposizione dei piloti su pista asciutta. Come detto è stata una partenza lenta, c’è voluta qualche ora per avere il tracciato più affollato. In seguito qualcuno s’è visto anche con la pioggia, ma chiaramente i test si sono bloccati. Non aiuta Honda, che ha bisogno di tempo in pista per cercare sensibili progressi. Guardando in Yamaha, Fabio Quartararo ha due specifiche del motore della sua M1. Ma le notizie si confermano positive: guardando la classifica delle velocità di punta di oggi, l’iridato 2021 completa la top 3 a ridosso di due Ducati…

Per quanto riguarda la Rossa, sono giornate ricche di test soprattutto per Johann Zarco, dall’aerodinamica al motore. Di quest’ultimo si parla già di un sensibile miglioramento rispetto all’anno scorso. Prove di motore e di aerodinamica (e non solo) in casa KTM, a caccia di quel passo avanti per diventare davvero protagonista in MotoGP. Non è giornata invece per Aleix Espargaro: al mattino una caduta alla curva 12 senza conseguenze, nel pomeriggio un problema tecnico alla sua RS-GP. A referto un incidente a testa anche per Marco Bezzecchi alla curva 5 e Jorge Martin (un po’ dolorante alla mano destra) alla curva 7.

MotoGP, 2° giorno di test

La classifica combinata

Foto: Valter Magatti