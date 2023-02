MotoGP Test Sepang, day-2: partenza lenta, è ancora Ducati-Aprilia

La pioggia notturna rallenta a lungo i lavori, ma lentamente i piloti MotoGP si fanno vedere in azione. A metà giornata c’è la zampata di Jorge Martin, che piazza la sua Ducati davanti alla Aprilia di Miguel Oliveira, a circa tre decimi dal riferimento della prima giornata. Distacchi come sempre ridotti, l’attività finirà anche oggi alle 18 locali (le 11 in Italia). Con la speranza che non ritorni la pioggia…

Test MotoGP, giorno 2

Come accennato, la seconda giornata inizia in maniera ben più lenta. Ha piovuto durante la notte e per l’inizio del turno la pista era ancora bagnata. Di conseguenza i piloti hanno aspettato parecchio prima di farsi vedere. Si riparte dal riferimento di 1:58.470 stampato da Bezzecchi nel venerdì di test, non mancano interessanti passi avanti. Come Fabio Quartararo, passato nelle zone alte dopo tre ore, prima di essere sopravanzato da Pol Espargaro e da Miguel Oliveira. Un trio separato da appena 58 millesimi! Finché non arriva appunto Jorge Martin, che chiude questa prima parte di giornata al top.

Giornata con tante prove aerodinamiche, per esempio in Yamaha, come anticipato ieri da Fabio Quartararo. Ma anche in casa Ducati, così come in KTM-GASGAS, in particolare con i più esperti Brad Binder e Pol Espargaro. Marc Marquez ha ancora tante moto nel box (tre, la quarta era la versione 2022 e l’ha usata solo per i primi giri del primo giorno). Non sembrano esserci buone notizie dopo il venerdì di test, ma il lavoro continua. A referto invece un paio di incidenti: Aleix Espargaro alla curva 12, Marco Bezzecchi alla curva 5.

La classifica alle 14 locali

Foto: motogp.com