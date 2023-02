North West 200 cancellata? Gli organizzatori non si arrendono

Superato lo shock iniziale di una decisione che ha rappresentato un fulmine a (si fa per dire) ciel sereno, i diretti interessati si sono rimboccati le maniche per individuare opportune contromisure. L’annuncio della cancellazione per questo 2023 della North West 200 e, di fatto, di tutte le competizioni motociclistiche dell’Irlanda del Nord ha scaturito una solidarietà quasi senza precedenti. Per conservare il grande evento del “Triangle” nel calendario, la grande famiglia delle road races si è attivata per trovare una soluzione. Tanto che, a detta degli stessi organizzatori, resta la ferma volontà di far disputare regolarmente l’evento il prossimo mese di maggio.

IL CONTRO-COMUNICATO DELLA NORTH WEST 200

Al comunicato della MCUI (Motorcycling Union of Ireland) è seguita, nelle ore successive, una contro-replica del Coleraine and District Motor Club, organizzatore della North West 200. Riassumendo, tutti gli eventi (due in agenda settimana prossima) di avvicinamento al meeting restano confermati. Si farà tutto come se niente fosse, con la convinzione che, in qualche modo, le problematiche legate al reperimento fondi per gli spropositati costi assicurativi troveranno una soluzione nel breve periodo.

DIVERSE OPZIONI

Nello specifico i costi assicurativi per la responsabilità civile della MCUI sono passati da 170.000 a 410.000 sterline in un solo anno. Triplicati in un sol colpo, per un movimento già in crisi da un punto di vista economico in seguito al biennio di emergenza pandemica. Tuttavia grandi eventi come la North West 200 generano un indotto al territorio di svariati milioni di sterline. Già questo, guardando esclusivamente al portafoglio, dovrebbe attivare chi di dovere (autorità locali comprese) per un intervento immediato.

RACCOLTA FONDI PER SALVARE LA NORTH WEST 200

A quanto pare già ad inizio della prossima settimana sono in agenda una serie di incontri per trovare la quadra. Dal pessimismo (e shock) iniziale, si è passati ad un moderato ottimismo. Ancor più con l’iniziativa di appassionati locali di organizzare un crowdfunding per coprire le spese. La MCUI non ha escluso nemmeno questa possibilità ai media locali, confermando che un “Piano B” è già stato ampiamente ventilato…