MotoGP: KTM boccia Raul Fernandez e avvisa Aprilia “Bisogna pagare”

La stagione MotoGP 2022 della KTM è stata finora caratterizzata da pochissime soddisfazioni. E se il team factory ha avuto un rendimento al di sotto delle aspettative, quello satellite Tech3 ha faticato ancora di più. Puntando su due rookie come Remy Gardner e Raul Fernandez era facile preventivare che ci sarebbero state delle difficoltà, ma al tempo stesso la casa austriaca si attendeva dei risultati migliori

Non è un caso che siano stati decisi dei cambiamenti per il futuro. Nella squadra ufficiale arriverà Jack Miller al posto di Miguel Oliveira, mentre in quella di Hervé Poncharal approderà l’esperto Pol Espargarò come sostituto di Fernandez. Quest’ultimo ha deluso molto le aspettative della KTM. Pur avendo solo 4 punti in meno di Gardner in classifica, il suo atteggiamento non è stato gradito all’ambiente.

KTM, Pierer critica Raul Fernandez e il suo entourage

Il pilota spagnolo non era convinto del passaggio in MotoGP in sella alla RC16, avrebbe preferito rimanere in Moto2 oppure trasferirsi in Yamaha. Con quest’ultima aveva flirtato, ma a Iwata hanno deciso di non spendere i soldi necessari per liberarlo dal suo contratto. Lo avrebbero preso solo se fosse riuscito a svincolarsi da solo. Fernandez alla fine ha dovuto accettare di correre in top class con il marchio austriaco.

Stefan Pierer, amministratore delegato di KTM, è stato intervistato da Speedweek e ha speso parole decisamente critiche nei confronti del 21enne madrileno e del suo entourage: “Umanamente l’ambiente di Fernandez è un disastro. Ci abbiamo davvero provato, è una delusione. Abbiamo fatto di tutto per lui, anche ingaggiato il fratello in Moto3. Ci aspettavamo assolutamente di più“.

Pierer ritiene che la casa di Mattighofen abbia fatto quanto necessario per mettere Raul nella migliore condizione possibile, sia dal punto di vista tecnico sia aiutando il fratello Adrian in Moto3. Pure quest’ultimo corre per il team Tech3 e sta deludendo, solo 28 punti conquistati contro i 114 del compagno Deniz Oncu.

MotoGP, Aprilia deve pagare per avere Fernandez

Da settimane si parla del possibile passaggio di Fernandez nel team RNF Racing, che dal prossimo anno non sarà più legato a Yamaha e inizierà una collaborazione con Aprilia. Affiancherebbe Miguel Oliveira, che a sua volta lascia la KTM. Ma c’è un problema grosso. Stando alle indiscrezioni trapelate, servirebbe circa un milione di euro per liberare il giovane spagnolo dal suo contratto in scadenza nel 2023.

Pierer è stato interpellato sull’argomento e non ha confermato la cifra, però ha ribadito che una somma andrà comunque versata per svincolarlo: “Non conosco l’importo, ma una certa somma è d’obbligo. Abbiamo investito molti soldi in Raul, lo abbiamo portato dalla Red Bull Rookies Cup alla MotoGP. Ma non è arrivato alcun risultato nel 2022. Se qualcuno negozia in maniera sensata, si può sempre trovare una soluzione, come con Oliveira. Ma se qualcuno è presuntuoso, non funziona“.

In KTM sono pronti a liberare Fernandez, però pretendono il pagamento di un indennizzo. Avendo investito denaro per la sua carriera, ora è necessario versare una sorta di risarcimento per averlo. Da capire se Aprilia e il team RNF di Razlan Razali vorranno andare fino in fondo per assicurarsi il pilota.

