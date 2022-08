MotoGP, le ultime bombe di mercato: Honda e Ducati verso gli annunci

Arriva il Gran Premio di Ferragosto della MotoGP, in scena al Red Bull Ring, circuito tanto caro alla KTM e alla Honda per questioni di sponsor, alla Ducati per motivi di layout. Gli uomini in rosso qui possono sfruttare i tanti rettilinei che caratterizzano la pista, dove il possente V4 della Desmosedici GP può trovare sfogo. Saranno giorni decisivi anche per gli ultimi tasselli di mercato piloti e non solo, con alcuni annunci ufficiali che potrebbero arrivare da subito. E finalmente rivedremo Marc Marquez ai box in attesa della prossima visita medica che chiarirà le idee sul ritorno in pista.

Annunci attesi in casa Honda e Ducati

Sembra quasi certo che KTM annuncerà il ritorno di Pol Espargarò sulla RC16 dopo il difficile biennio in Honda. Due soli podi dall’inizio di questa avventura, troppo poco per il minore dei fratelli di Granollers che aveva firmato con Alberto Puig per raggiungere ben altri obiettivi. La RC213V ha perso la competitività di un tempo senza Marc Marquez, a farne le spese un po’ tutti gli alfieri dell’Ala dorata. Di conseguenza Honda potrebbe ufficializzare la firma del campione del mondo Joan Mir per il prossimo biennio. E’ stato un lungo tira e molla per motivi economici: il manager Paco Sanchez ha sempre chiarito che non avrebbe “svenduto” il suo assistito, HRC ha insistito sul prezzo consapevole che il maiorchino non ha alternative dopo l’uscita Suzuki dalla MotoGP.

Il main sponsor Repsol, come avevamo già largamente preannunciato, è in procinto di rinnovare il contratto con la Honda. Un bel sospiro di sollievo per il team e anche per Dorna, che rischiava di perdere uno dei suoi partner storici (dal 1995 ad oggi). Resta quindi congelato, almeno per il momento, ogni piano del colosso malese Petronas, già pronto a sostituire Repsol in caso di addio. Allo stesso tempo Ducati, tra i GP d’Austria e Misano, deciderà chi affiancare a Pecco Bagnaia dalla prossima stagione MotoGP: Enea Bastianini o Jorge Martin. Una decisione non facile per i vertici di Borgo Panigale che hanno prolungato l’attesa di mesi per avere le idee chiare, non solo in termini di risultati e prestazioni, ma soprattutto di marketing. In ogni caso entrambi avranno pari trattamento economico e tecnico, quindi l’amarezza dell’escluso sarà molto contenuta.

Ultimi tasselli di mercato piloti MotoGP

Solo nel week-end romagnolo si attende qualche novità da Aprilia RNF, unica squadra rimasta ancora senza nomi certi per il prossimo anno. Miguel Oliveira e Raul Fernandez sono i due grandi candidati per salire sulle RS-GP22 , non sono previste sorprese. La Casa di Noale potrebbe approfittare dell’appuntamento di Misano per diramare i piani futuri e sancire una collaborazione con Razali di durata triennale. Infine resta da sciogliere l’ultimo dubbio: la seconda sella del team LCR Honda di Lucio Cecchinello. “Onestamente è una decisione che è interamente nelle mani della Honda – ha spiegato il manager bolognese -. Penso che passeranno alcune settimane prima che prendano una decisione“. Due le possibilità: proseguire un altro anno con Taka Nakagami o scommettere subito su Ai Ogura con il rischio di bruciarlo.