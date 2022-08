Miguel Oliveira ancora sospeso tra presente e futuro. L’unico portoghese del Mondiale MotoGP, reduce da un ottimo 6° posto nel GP a Silverstone, è uno dei piloti che ancora non ha un contratto ufficiale per la prossima stagione. Una voce però non manca: il nome dell’attuale alfiere KTM Factory viene ormai affiancato a RNF Aprilia, futuro team satellite del marchio veneto. In mancanza di una conferma ufficiale è tutt’ora un’ipotesi, ma sarebbe un cambio interessante dalla RC16 alla RS-GP. Anche perché il pilota #88 ha avuto modo di ‘studiare’ con particolare interesse proprio quella moto a Silverstone, nello specifico quella guidata da un dolorante Aleix Espargaró.

Ultime gare con KTM

Ormai è praticamente ufficiale il suo addio al marchio austriaco. Oliveira aveva già ribadito in più interviste di aver detto no al ritorno in Tech3 offertogli per la prossima stagione MotoGP. Con l’annuncio dell’arrivo di Jack Miller, il cambio d’aria è diventato una certezza. La fine di un binomio storico, una storia da concludere nel miglior modo possibile. Ma la seconda parte di stagione non è iniziata affatto male: si è mosso da quel nono posto diventato stabile negli ultimi quattro GP, battagliero protagonista in una tra le top 10 più serrate della storia. Con un pizzico di rimpianto: “Se fossimo partiti più avanti, avremmo potuto lottare per qualcosa di più.” Le qualifiche sono ancora il tallone d’Achille, ma nel complesso è soddisfatto del fine settimana britannico: la decisione dell’ultimo secondo di optare per la mescola dura posteriore (inizialmente l’idea era media-media) si è rivelata vincente. Una ripartenza positiva, ora bisogna andare avanti. “Dobbiamo continuare a lottare per la top 5, è il nostro obiettivo e possiamo raggiungerlo” ha sottolineato il portoghese di KTM.

Foto: motogp.com

Il futuro è Aprilia?

Dove correrà Miguel Oliveira nella stagione MotoGP 2023? Nell’aria anche l’ipotesi Ducati, una trattativa poi fallita, come confermato da Gigi Dall’Igna. Come detto, l’unica certezza al momento è che non vestirà più i colori della casa di Mattinghofen. Per il futuro forse non bisogna attendere a lungo per un annuncio, si avvicina “l’ora X” per tutte le squadre in MotoGP. Le voci lo danno in viaggio verso RNF Aprilia, quindi con una moto molto diversa da quella a cui è abituato, ma certamente in forte crescita a livello di competitività. Basta guardare cosa stanno facendo Aleix Espargaró e Maverick Viñales! Il primo in particolare è stato fonte di un ‘attento studio’ nel corso del GP a Silverstone. Alla fine si è lasciato alle spalle l’acciaccato pilota spagnolo, ma ha realizzato parecchi giri dietro alla RS-GP. “È molto veloce” ha sottolineato Oliveira a motogp.com a gara conclusa. “In condizioni di gara le differenze tra le moto si vedono meno rispetto al giro secco, i ritmi sono simili. Ma sembra una moto impeccabile, forse un po’ più stabile della Ducati.” Una prima occhiata interessata al suo possibile futuro.

Foto: KTM Images/Polarity Photo