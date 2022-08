MotoGP Silverstone: Pecco Bagnaia in trionfo, ma che Vinales!

Ci si aspettava un super Gran Premio e le aspettative non sono andate deluse. Il sorriso di Pecco Bagnaia parla chiaro, è una vittoria che serviva per dare ufficialmente il via alla seconda metà di campionato. La maggiore sorpresa però è rappresentata da Maverick Viñales, che sul finale ha insidiato il pilota Ducati per la vittoria! Una super gara anche per il #12 di casa Aprilia, che ormai appare decisamente pronto per puntare molto in alto. Jack Miller completa poi un podio composto nuovamente solo da marchi tricolori, ormai stabilmente in grado di dare filo da torcere ai colossi giapponesi. Il leader MotoGP Fabio Quartararo è ottavo, eroico Aleix Espargaro arrivato al traguardo, delusione per Johann Zarco. La cronaca del GP di Gran Bretagna.

Le gomme

La gara MotoGP

Ottimo scatto di Zarco, che prende saldamente la testa della corsa davanti a Quartararo ed alle due rosse del team factory. Non bene invece Viñales, che perde qualche posizione al via dopo un contatto con il campione MotoGP. Si toccano al via anche Martin e Bastianini, col #23 che perde una delle alette sull’anteriore. Un problemino in più a livello di bilanciamento della Desmosedici… Ma il colpo di scena arriva a 16 giri dalla fine: Zarco stava comandando con autorità la corsa, ma ecco un’inattesa scivolata che infrange ogni sogno di gloria. Che delusione per il pilota francese, l’appuntamento con la prima vittoria MotoGP è rimandato di nuovo… Riparte poi per provare a finire la gara, ma in seguito rientra al box. In testa brilla la Suzuki di Alex Rins, ma con tre Ducati negli scarichi, pronte all’agguato poi concretizzato da Bagnaia prima e da Miller poi. Finale prematuro per Joan Mir, 7° ma scivolato a sei giri dalla bandiera a scacchi. Posizioni congelate? Tutt’altro, serve la bandiera a scacchi per decretare il podio a Silverstone. Il duo Ducati Team comanda, ma c’è uno scatenato Maverick Viñales che li ha messi nel mirino. E non va molto lontano dal colpaccio! Ma alla fine il trionfo va a Pecco Bagnaia, che riesce a recuperare qualcosa su un Quartararo mai in lotta per la vittoria. Terzo gradino del podio per Jack Miller, a decretare una top 3 Ducati-Aprilia-Ducati, ovvero di soli marchi italiani!

La classifica di gara

Classifica MotoGP iridata

Foto: motogp.com