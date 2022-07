MotoGP: Curiosità, le marche italiane dominano come ai tempi eroici

Cos’hanno in comune Valencia 2021, Le Mans 2022 e Assen 2022? Una sola caratteristica: si tratta di podi totalmente dominati da marchi italiani. Nell’ordine parliamo di un tris Ducati, nei due eventi di quest’anno invece a due Rosse si è aggiunta una Aprilia. I primi casi di podi tricolori per quanto riguarda l’attuale MotoGP, ma che succede se guardiamo la classe regina in generale? Nella storica e defunta 500cc è capitato molte volte, almeno dalla nascita del Motomondiale fino ai primi anni ’70. Ce n’è voluto parecchio di tempo perché la storia riprendesse il filo…

Passato da record

Podi tricolori unici in una stagione, come lo è ad esempio il primo caso avvenuto nel 1951. Il GP delle Nazioni a Monza è il primo podio totalmente azzurro nel Motomondiale, intendendo sia piloti che costruttori. Stesso discorso anche nel 1972, l’ultimo podio occupato solo da case italiane (prima del 2021). In alcune circostanze invece è capitato ben più di una volta in uno stesso campionato. Il record assoluto è del 1955, ben sei podi (in otto round stagionali) sono occupati da piloti legati a case tricolori. Un traguardo raggiungibile in questi tempi moderni? Chissà, magari Ducati ed Aprilia sorprendono ancora. Al momento siamo a quota due nel 2022, ma mancano 9 GP e le due rappresentanti italiane in MotoGP possono giocare ancora qualche scherzo ai colossi giapponesi.

Un podio stagionale

1951 GP Nazioni, Monza: Alfredo Milani, Umberto Masetti, Nello Pagani (Gilera)

1952 GP Nazioni, Monza: Leslie Graham (MV Agusta), Umberto Masetti, Nello Pagani (Gilera)

1958 GP Nazioni: John Surtees, Remo Venturi, Umberto Masetti (MV Agusta)

1960 Germania: John Surtees, Remo Venturi, Emilio Medogni (MV Agusta)

1968 GP Nazioni: Giacomo Agostini (MV Agusta), Renzo Pasolini (Benelli), Angelo Bergamonti (Paton)

1972 GP Nazioni: Giacomo Agostini (MV Agusta), Alberto Pagani (MV Agusta), Bruno Spaggiari (Ducati)

Due podi stagionali

1956

Germania, Solitude: Reg Armstrong (Gilera), Umberto Masetti (MV Agusta), Pierre Monneret (Gilera)

GP Nazioni, Monza: Geoff Duke, Libero Liberati, Pierre Monneret (Gilera)

1963

Tourist Trophy: Mike Hailwood (MV Agusta), John Hartle (Gilera), Phil Read (Gilera)

GP Ulster: Mike Hailwood (MV Agusta), John Hartle (Gilera), Derek Minter (Gilera)

1969

Germania Est, Sachsenring: Giacomo Agostini (MV Agusta), Billie Nelson (Paton), Steve Ellis (LinTo)

GP Nazioni, Imola: Alberto Pagani (LinTo), Gilberto Milani (Aermacchi), John Dodds (LinTo)

1970

Jugoslavia, Abbazia: Giacomo Agostini (MV Agusta), Angelo Bergamonti (Aermacchi), Roberto Gallina (Paton)

Olanda, Assen: Giacomo Agostini (MV Agusta), Angelo Bergamonti (Aermacchi), Alberto Pagani (LinTo)

Tre o più podi stagionali

1953

Francia, Rouen: Geoff Duke, Reg Armstrong, Alfredo Milani (Gilera)

Svizzera, Bremgarten: Geoff Duke, Alfredo Milani, Reg Armstrong (Gilera)

Nazioni, Monza: Geoff Duke, Dickie Dale, Libero Liberati (Gilera)

Spagna, Montjuïc: Fergus Anderson (Moto Guzzi), Carlo Bandirola (MV Agusta), Dickie Dale (Gilera)



1954

Belgio, Spa-Francorchamps: Geoff Duke (Gilera), Ken Kavanagh (Guzzi), León Martin (Gilera)

Olanda, Assen: Geoff Duke (Gilera), Fergus Anderson (Guzzi), Carlo Bandirola (MV)

GP Nazioni, Monza: Geoff Duke, Umberto Masetti (Gilera), Carlo Bandirola (MV)

Spagna, Montjuïc: Dickie Dale (MV), Ken Kavanagh (Guzzi), Nello Pagani (MV)



1955

Spagna, Montjuïc: Reg Armstrong (Gilera), Carlo Bandirola, Umberto Masetti (MV)

Francia, Reims: Geoff Duke, Libero Liberati, Reg Armstrong (Gilera)

Tourist Trophy: Geoff Duke, Reg Armstrong (Gilera), Ken Kavanagh (Guzzi)

Belgio, Spa-Francorchamps: Giuseppe Colnago, Pierre Monneret, León Martin (Gilera)

Olanda, Assen: Geoff Duke, Reg Armstrong (Gilera), Umberto Masetti (MV)

GP Nazioni, Monza: Umberto Masetti (MV), Reg Armstrong, Geoff Duke (Gilera)



1957

TT: Bob McIntyre (Gilera), John Surtees (MV), Bob Brown (Gilera)

GP Ulster: dominio Gilera con Libero Liberati, Bob McIntyre, Geoff Duke

GP Nazioni: dominio Gilera con Libero Liberati, Geoff Duke, Alfredo Milani

MotoGP, tempi moderni

2021 GP Valencia: Pecco Bagnaia, Jorge Martín, Jack Miller (Ducati)

2022 GP Francia: Enea Bastianini (Ducati), Jack Miller (Ducati), Aleix Espargaró (Aprilia)

2022 GP Paesi Bassi: Pecco Bagnaia (Ducati), Marco Bezzecchi (Ducati), Maverick Viñales (Aprilia)

