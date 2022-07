MotoGP, la tecnica: Honda, una rivoluzione che non sta dando frutti

di Paul Emile Viel/paddock-gp

Quando Honda ha presentato l’ultimo prototipo della sua MotoGP, la RC213V versione 2022, l’obiettivo era quello di risolvere alcuni punti deboli della moto 2021. E il minimo che possiamo dire è che gli ingegneri HRC hanno lavorato molto non solo per migliorare alcuni aspetti, ma per creare qualcosa di nuovo. Quindi, più che un’evoluzione, è una rivoluzione, dal momento che molte parti sono state rielaborate. Ma l’inizio della stagione 2022 è stato difficile per i team HRC, anche se non è certo per mancanza di tentativi. Tanti telai, varie idee di assetto e la determinazione infinita dei loro piloti. Tutti hanno dato il massimo e fortunatamente gli ingegneri hanno ancora molte idee da testare.

Nel 2022 la Honda RC213V si è evoluta costantemente, ma tutto è iniziato a fine 2021, durante i test di Misano. In quell’occasione ha debuttato il prototipo 2022, un cambiamento radicale rispetto alla versione 2021 della RC213V. La presa d’aria è diversa, il passante posteriore comprendente la sella è completamente ridisegnato (ora assomiglia a Ducati) ed incorpora un mass dumper. Questa ipotesi sembra trovare conferma con la nuova posizione dello scarico posteriore, che è stato spostato dal centro alla fiancata della moto.

In seguito a Jerez, durante i test ufficiali, questa moto è ricomparsa. Con il primo telaio del 2022 sviluppato da Honda, che riponeva grandi speranze in un prototipo che secondo loro li avrebbe riportati immediatamente al top. La Honda RC213V 2022 è più di un’evoluzione, è una rivoluzione mai raggiunta prima dai team HRC nell’era moderna della MotoGP. Il loro nuovo prototipo era centrato attorno alla parte posteriore, per aiutarli a trovare aderenza ed a migliorare in curva. Con il senno di poi però non ha funzionato come speravano.

Il telaio della Honda

Sembra che le cose fossero un po’ più complicate del previsto, ma ce lo si aspettava fin dall’inizio. Nei test di Jerez ad esempio c’era un altro telaio, totalmente diverso.

Era questo telaio. Lo spessore della trave principale era molto diverso dal primo chassis del 2022 ed è stato questo che alla fine è servito come base per il nuovo prototipo. Tre dei 4 piloti Honda hanno scelto di utilizzarlo per gran parte della prima metà del 2022.

A Sepang, per il primo test pre-stagionale, questo telaio era stato leggermente rielaborato. Sembrava più o meno lo stesso, ma non aveva più il carbonio sulla trave principale. Honda però stava ancora valutando l’altra opzione, anch’essa però evoluta.

Si cerca di migliorare l’aderenza al posteriore, spostando il motore nel telaio per cambiare il baricentro. Questo però sembra controproducente per il feeling all’avantreno. Il rimedio può arrivare dalle sezioni ritagliate dal longherone principale. Non sono una novità, Yamaha le ha sul suo prototipo da diversi anni. L’idea è di togliere parte della rigidità del telaio per consentirgli di flettersi e di cercare aderenza in frenata o quando si è molto inclinati.

Takaaki Nakagami è stato l’unico a testarlo come telaio principale. È molto vicino alla prima versione sviluppata dai team HRC per il 2022. La differenza più grande è la nuova saldatura che scorre orizzontalmente attraverso la trave principale.

Lo scarico della RC-V

Un’altra cosa da notare è che anche questo aspetto è stato rielaborato. Lo scarico posto sotto la sella permette di evacuare i gas di scarico dai 2 cilindri disposti nella parte posteriore del motore V4. Questo scarico include una valvola che può essere aperta e chiusa in determinati momenti in pista. Il più delle volte questo verrà utilizzato per aumentare il freno motore, chiudendosi in fase di decelerazione per fornire una maggiore coppia negativa, migliorando le prestazioni di frenata.

Ma può essere utilizzato in altri momenti, ad esempio a basso regime per regolare la potenza a piacimento. Oppure può essere programmato in modo diverso per diverse mappature di freno motore e di coppia, da usare per modificare il comportamento della moto in gara. Le famose “Mappature” che appaiono sugli schermi televisivi. Tuttavia, durante i test pre-stagionali, le Honda non ce l’avevano più.

I nuovi scarichi sono abbinati a un nuovo motore, qualcosa che Honda aspettava da tempo. Dopo che lo sviluppo del motore è stato bloccato a causa della pandemia globale, per contenere i costi, Honda ha dovuto utilizzare una specifica del motore di cui non erano contenti. Certo non c’erano dubbi sul fatto che il telaio della vecchia RC213V, ‘pesante’ sull’anteriore, causasse molti problemi ai piloti. Ma non furono neanche aiutati da un motore difficile da sfruttare in modo efficiente.

Il lavoro sugli scarichi è proseguito per tutta la stagione, ma solo sulla moto laboratorio di Stefan Bradl. Un nuovo esempio c’è stato a Jerez. Lo scarico superiore era leggermente più lungo e aveva un diametro diverso. Anche sullo scarico inferiore erano presenti alcune piccole modifiche.

Honda non si ferma

Al Mugello abbiamo poi visto un’altra piccola modifica al telaio, centrata attorno al perno del forcellone. Questa immagine in alto, leggermente sfocata, mostra il telaio standard. Il bullone sul perno del forcellone, sul lato sinistro della RC213V, è rotondo e abbastanza grande.

Honda ha cambiato il modo in cui il bullone del perno passa attraverso il telaio e ha leggermente modificato il telaio stesso in quest’area. Sembra che ciò indicasse che il perno poteva essere spostato leggermente in avanti, ma nulla di tutto ciò è stato confermato. Marc Marquez ha comunque confermato che, quali che siano le modifiche, dovrebbero cercare di aiutare la RC213V a girare meglio.

Durante l’ultimo test ufficiale, in Catalogna, Stefan Bradl ha utilizzato questo telaio nella foto qui in alto. Aveva il carbonio sulla trave principale in un’area simile a quella in cui si trovava sul telaio della seconda foto.

Insomma, Honda sta lavorando sodo per trovare la giusta formula per far funzionare la sua nuovissima RC213V. Finora è stato un processo complicato, reso più difficile dall’assenza di Marc Marquez.

Per il 2022 Honda ha presentato una moto che rappresenta un anno di duro lavoro, se non di più. Il risultato di migliaia di ore di lavoro da parte di tutti i team tecnici, del collaudo delle parti al banco di prova, infine dei piloti. Alla fine gli ingegneri HRC hanno fatto grandi progressi con la RC-V. Ma stanno ancora cercando di migliorare qualcosa per porre fine al periodo nero che Honda sta attraversando.

