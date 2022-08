8 ore di Suzuka, colpo di scena: classifica finale da rivedere

Tecnicamente l’edizione 2022 della 8 ore di Suzuka si è conclusa domenica 7 agosto alle 19:30 locali. Ufficialmente, non proprio. Anzi, le verifiche tecniche post-gara stanno assumendo dei connotati thrilling con annessi colpi di scena. Trascorsi 4 giorni, la classifica finale non è ancora stata pubblicata, con la FIM persino costretta a comunicare cosa stia effettivamente accadendo in tal senso.

8 ORE DI SUZUKA 2022 SUB-JUDICE

Di fatto la classifica della 8 ore di Suzuka 2022 resta sub-judice. “Al termine della gara, le prime 10 moto classificate sono state sottoposte alle consuete verifiche tecniche“, si legge nel comunicato diffuso dalla FIM. “Alcune parti sono state inviate presso il FIM Headquarter per un confronto con le parti omologate FIM nei mesi scorsi. Fino a quando non vi sarà un controllo, la classifica della gara resta provvisoria“.

RUMORS INCONTROLLATI

In effetti che qualcosa non tornasse in merito all’epilogo della 8 ore di Suzuka 2022 lo si è constatato nei giorni scorsi. La classifica di gara, trascorsi 4 giorni, resta “Provisional”, con addirittura (per quanto concerne le graduatorie divulgate dall’organizzatore) un riferimento alla conclusione della sesta ora di gara. Questo ha scatenato una serie di rumors incontrollati da parte di alcune squadre più o meno interessate all’epilogo. Voci autorevoli ipotizzano una rivoluzione per quanto concerne il podio, con l’oggetto del contendere inerente una delle squadre tra le prime tre classificate.

TEAM INTERESSATI ALL’EPILOGO DELLA 8 ORE DI SUZUKA

Dicerie, ma il comunicato FIM rappresenta una conferma in tal senso. In questi rumors incontrollati, c’è persino chi ha visto qualcosa di strano al giro d’onore. Sarà, sta di fatto che, nuovamente, per il verdetto definitivo di un’edizione della 8 ore di Suzuka bisognerà attendere ancora. Nel 2019 le verifiche tecniche si erano concluse il lunedì successivo, ma qui si è andati ben oltre. Domani, presumibilmente, un nuovo capitolo di questa telenovela…