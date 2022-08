Motocross Nazioni, svelato il 3+1 azzurro per difendere il titolo 2021

Una formazione in Maglia Azzurra di tutto rispetto per i campioni in carica del Motocross delle Nazioni. Tre titolari ed una riserva, tra conferme e novità, per il prestigioso evento, di scena a RedBud (U.S.A.) nei prossimi 24 e 25 settembre. Ritroveremo il capitano Antonio Cairoli, s’è guadagnato la conferma anche Mattia Guadagnini. Due i volti nuovi della formazione, a cominciare dal promettente 18enne Andrea Adamo (l’anno prossimo nel team factory KTM), mentre la riserva sarà Alberto Forato, che sta ben figurando quest’anno in MXGP. Un gruppo di peso per una grande responsabilità, ovvero essere nuovamente protagonista nel Motocross delle Nazioni. Chissà, magari a caccia del bis?

“Andremo negli Stati Uniti con l’entusiasmo e la determinazione dei Campioni in carica” ha sottolineato Giovanni Copioli, presidente FMI. “Il successo di Mantova resta indimenticabile e penso che anche nel 2022 si possa puntare alle posizioni di vertice.” Come detto, conferme e novità. “Sono felice di avere Antonio Cairoli ancora una volta con noi, ha dimostrato di essere particolarmente legato alla Maglia Azzurra. Mattia Guadagnini è molto giovane ma abituato a questo tipo di pressione, mentre Andrea Adamo nel corso di questa stagione ha messo in mostra le sue doti. Ringrazio inoltre Alberto Forato, che ha dato massima disponibilità. Mi auguro di vedere belle gare con l’Italia protagonista.”

Il giusto mix di esperienza e gioventù

Roberto Rustichelli, Coordinatore Comitato Motocross FMI, spiega poi le scelte. “La composizione della squadra rappresenta il movimento del Motocross italiano. Piloti esperti e veloci insieme ad atleti di prospettiva già preparati per competizioni di alto livello. In questo caso un pluricampione come Antonio Cairoli pronto a mettere a disposizione di Guadagnini e Adamo tutte le sue competenze. Il Comitato Motocross della FMI lavora sempre con l’obiettivo di portare nuovi piloti nelle massime competizioni internazionali. Vedere i nostri talenti nelle gare più importanti è sicuramente motivo di orgoglio.”

Si allinea anche Thomas Traversini, Commissario Tecnico FMI. “Abbiamo deciso di puntare su questa formazione guardando ai risultati dei nostri ragazzi. Nelle gare fin qui disputate Antonio Cairoli ha dimostrato di avere il passo dei migliori, e in ogni caso un pilota come lui è una risorsa molto preziosa. Guadagnini ha saputo affrontare i problemi di inizio stagione dimostrando la sua velocità in MXGP mentre Adamo è costantemente tra i migliori della MX2. Il suo infortunio al ginocchio sinistro non sembra essere preoccupante per il Motocross delle Nazioni, mancano ancora diverse settimane.”