Motocross: Andrea Adamo è la scelta di KTM per la MX2 2023

Una giovane promessa del Motocross con un team plurititolato. Anzi, dalla Sicilia a KTM Factory, sulle orme del predecessore Tony Cairoli. Che sfida per Andrea Adamo, 18enne talento italiano ingaggiato appunto da Red Bull KTM Factory Racing, un marchio che lo teneva d’occhio da tempo. L’obiettivo è chiaro: arrivare presto a lottare per il titolo MX2, sulla scia di altri campioni come Jeffrey Herlings, suo futuro compagno di box ma in MXGP. Accanto a lui ci sarà il quasi 18enne figlio d’arte Liam Everts, a comporre una line-up giovane ed interessante per la prossima stagione.

Siciliano di origini ma spostatosi da tempo in Emilia Romagna, il campione EMX150 2017 Andrea Adamo è alla seconda stagione nel Mondiale MX2. Ha chiuso l’annata d’esordio in 14^ posizione, quest’anno ha dato un importante scatto in avanti. Spicca in particolare il suo primo podio mondiale conquistato nella seconda manche a Mantova. L’alfiere GasGas attualmente occupa il 7° posto iridato, miglior italiano della categoria. Più attualmente, ieri ha ottenuto il 5° posto in Qualifying Race, ottimo punto di partenza per le due gare in programma nel GP delle Fiandre.

“È un sogno che si realizza” ha dichiarato Andrea Adamo. “Parliamo di una delle squadre migliori del mondo, sono davvero orgoglioso di avere questa opportunità.” Non dimentica l’illustre conterraneo. “Tony Cairoli ha certo avuto una grande influenza, sono fiero di rappresentare l’Italia come pilota ufficiale.” Soddisfazione anche in casa KTM, come sottolinea Robert Jonas, Responsabile Motorsports Offroad. “Andrea ha già fatto bene l’anno scorso, ma è migliorato costantemente gara dopo gara. Durante l’inverno ha fatto altri passi avanti ed è arrivato il podio. Ha solo 18 anni, ma sa bene cosa vuole: una volta che si è fissato un obiettivo, non si ferma finché non l’ha raggiunto.”

Foto: KTM images/Ray Archer