Tarran Mackenzie ritorna alla vittoria nel British Superbike

A Brands Hatch, tracciato dove lo scorso anno si laureò Campione del British Superbike, Tarran Mackenzie ritorna protagonista. Superati mesi problematici dovuti a due distinti infortuni (fratturate entrambe le caviglie) ed una wild card poco esaltante nel Mondiale Superbike, “Taz” si è assicurato a suo modo la vittoria di Gara 2. Scattato dalla pole position in virtù del giro più veloce conseguito nella prima manche, il figlio d’arte ha conquistato la prima affermazione stagionale distanziando il compagno di squadra Jason O’Halloran, secondo e nuovo capo-classifica di campionato.

IL RITORNO DI TARRAN MACKENZIE NEL BRITISH SUPERBIKE

Fratturatosi le due caviglie in due distinte occasioni, Tarran Mackenzie ha vissuto mesi difficili. Saltati i primi due round, una volta tornato in azione ci ha messo un po’ a ritrovare il giusto ritmo, uscendo fuori di fatto soltanto questo weekend a Brands Hatch. Dopo aver concluso secondo la gara del sabato, in questa seconda manche non ha avuto avversari, se non un Bradley Ray che lo ha lasciato “sfogare” per soli 3 giri nella prima parte della contesa. Per Mackenzie si tratta chiaramente del primo hurrà stagionale e della 14^ affermazione in carriera nel British Superbike.

O’HALLORAN NUOVO LEADER

Con un vantaggio sempre superiore al 1″, Mackenzie ha regolato e distanziato il compagno di squadra Jason O’Halloran, secondo a completare l’1-2 McAMS Yamaha. Per l’australiano, un secondo posto che vale la leadership di campionato considerando il passo del gambero di Bradley Ray, quarto e nuovamente in crisi sulla distanza di gara. “Telespalla” ha dovuto cedere anche il terzo posto a Tommy Bridewell (Moto Rapido Ducati), ancora sul podio ed in grado di spezzare l’egemonia Yamaha di testa. Buona prova anche di Leon Haslam, quinto con Lee Hardy Racing Kawasaki, a cui giova il passaggio alle sospensioni K-Tech. Per Tom Sykes (PBM Ducati) l’ottavo posto è un misero bottino, a maggior ragione considerando la mole di piloti usciti di scena.

GARA AD ELIMINAZIONE

Questa seconda manche si è rivelata infatti una corsa ad eliminazione per quanto concerne i piloti da centro gruppo. Pronti-via, spavento per Andrew Irwin, caduto alla Graham Hill ed evitato di un soffio dal fratello Glenn, Peter Hickman e dal compagno di squadra Danny Buchan, trio costretto a riprendere il via della pista dal fondo. Al terzo giro in piena Stirling Bend sono scivolati in contemporanea Lee Jackson (3° in campionato) e Christian Iddon, in un tratto che ha successivamente tradito Josh Brookes, soltanto ottavo fino a quel momento. KO anche Ryan Vickers, finora protagonista di un buon weekend, ma suo malgrado incappato in un rovinoso highside in piena Clearways.

ANCORA UNA GARA PER IL BRITISH SUPERBIKE

Alle 16:30 locali (le 17:30 italiane) prenderà il via la terza e conclusiva gara del weekend che eleggerà il “King of Brands” prima di una sosta di qualche settimana del campionato, con previsto il ritorno in azione nel weekend di ferragosto a Thruxton.

2022 BENNETTS BRITISH SUPERBIKE CHAMPIONSHIP

Brands Hatch Circuit, Classifica Gara 2

1- Tarran Mackenzie – McAMS Yamaha – Yamaha YZF-R1 – 20 giri in 28’43.344

2- Jason O’Halloran – McAMS Yamaha – Yamaha YZF-R1 – + 1.163

3- Tommy Bridewell – Oxford Products Racing – Ducati Panigale V4 R – + 2.076

4- Bradley Ray – RICH Energy OMG Racing Yamaha – Yamaha YZF-R1 – + 5.490

5- Leon Haslam – VisionTrack Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 7.315

6- Rory Skinner – Cheshire Mouldings FS-3 Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 7.321

7- Kyle Ryde – RICH Energy OMG Racing Yamaha – Yamaha YZF-R1 – + 12.468

8- Tom Sykes – MCE Ducati Racing Team – Ducati Panigale V4 R – + 20.060

9- Danny Kent – Buildbase Suzuki – Suzuki GSX-R 1000 – + 20.420

10- Glenn Irwin – Honda Racing UK – Honda CBR 1000RR-R – + 22.265

11- Tom Neave – Honda Racing UK – Honda CBR 1000RR-R – + 24.406

12- Peter Hickman – FHO Racing BMW – BMW M 1000 RR – + 26.073

13- Takumi Takahashi – Honda Racing UK – Honda CBR 1000RR-R – + 28.158

14- Josh Owens – Rapid CDH Racing – Kawasaki ZX-10RR – + 28.914

15- Danny Buchan – SYNETIQ BMW Motorrad – BMW M 1000 RR – + 30.721

16- Chrissy Rouse – Crowe Performance – BMW M 1000 RR – + 34.524

17- Luke Hopkins – Black Onyx Security – Honda CBR 1000RR-R – + 39.673

18- Dean Harrison – DAO Racing Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 39.815

19- Storm Stacey – Team LKQ Euro Car Parts Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 40.320

20- Leon Jeacock – Specsavers Racing by Hawk – Suzuki GSX-R 1000 – + 47.508

21- Liam Delves – Rapid CDH Racing – Kawasaki ZX-10RR – + 1’04.710

22- James East – NP Racing – Kawasaki ZX-10RR – + 1’06.854