O’Halloran riferimento del British Superbike: sua Gara 1 a Brands Hatch

Ha patito un po’ l’adattamento alla R1 in configurazione 2022 nelle primissime gare, ma nell’ultimo scorcio di stagione Jason O’Halloran ha letteralmente spiccato il volo nel British Superbike. Lo testimonia il ruolino di marcia di 5 vittorie nelle ultime 6 gare, lo riafferma la sua condotta nella prima di tre manche in programma a Brands Hatch. L’australiano, tutt’uno con la R1 vestita con i colori McAMS Yamaha, si è appropriato della personale 20^ vittoria in carriera nel BSB, gestendo ed amministrando nei 15 giri in programma dove è parso in controllo totale della situazione.

CINQUINA DI JASON O’HALLORAN

Scattato dalla pole position per la seconda volta quest’anno, “O’Show” di fatto ha condotto la eBay Sprint Race dall’inizio alla fine. Senza scappar via, ma controllando in testa alla corsa il terzetto di inseguitori ritrovatosi successivamente in bagarre tra loro. In gestione totale, l’australiano ha messo a segno un successo che lo colloca adesso a soli 4 punti dal capo-classifica Bradley Ray, giù dal podio in questa Gara 1, battuto proprio sul finale da un ritrovato Tarran Mackenzie (2°) e Tommy Bridewell (3°).

DUCATI SUL PODIO CON BRIDEWELL

Per questa prima sfida del “Big Brands Bash” proprio dagli altri due piloti saliti sul podio sono arrivate le notizie di giornata. Tarran Mackenzie, Campione in carica, si lascia alle spalle un periodo difficile, diventando il decimo pilota ad esser salito sul podio finora. Rialza le quotazioni Ducati invece Tommy Bridewell, terzo con i colori Oxford Products Moto Rapido, salvando un bilancio per la V4 R altrimenti in passivo: Brookes è sesto, Tom Sykes addirittura tredicesimo.

DOMANI ALTRE DUE GARE DEL BRITISH SUPERBIKE

Domani, con previsto il pienone di pubblico, andranno in scena le restanti due gare di questo quinto appuntamento stagionale. Con Jason O’Halloran, per quanto visto oggi, decisamente il pilota da battere..

2022 BENNETTS BRITISH SUPERBIKE CHAMPIONSHIP

Brands Hatch Circuit, Classifica Gara 1

1- Jason O’Halloran – McAMS Yamaha – Yamaha YZF-R1 – 15 giri in 21’26.871

2- Tarran Mackenzie – McAMS Yamaha – Yamaha YZF-R1 – + 0.665

3- Tommy Bridewell – Oxford Products Racing – Ducati Panigale V4 R – + 1.056

4- Bradley Ray – RICH Energy OMG Racing Yamaha – Yamaha YZF-R1 – + 1.353

5- Kyle Ryde – RICH Energy OMG Racing Yamaha – Yamaha YZF-R1 – + 4.411

6- Josh Brookes – MCE Ducati Racing Team – Ducati Panigale V4 R – + 5.502

7- Rory Skinner – Cheshire Mouldings FS-3 Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 6.140

8- Leon Haslam – VisionTrack Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 6.761

9- Lee Jackson – Cheshire Mouldings FS-3 Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 6.969

10- Christian Iddon – Buildbase Suzuki – Suzuki GSX-R 1000 – + 10.355

11- Peter Hickman – FHO Racing BMW – BMW M 1000 RR – + 10.402

12- Danny Kent – Buildbase Suzuki – Suzuki GSX-R 1000 – + 16.201

13- Tom Sykes – MCE Ducati Racing Team – Ducati Panigale V4 R – + 16.515

14- Andrew Irwin – SYNETIQ BMW Motorrad – BMW M 1000 RR – + 22.018

15- Josh Owens – Rapid CDH Racing – Kawasaki ZX-10RR – + 22.700

16- Luke Mossey – TAG Racing Honda – Honda CBR 1000RR-R – + 23.201

17- Tom Neave – Honda Racing UK – Honda CBR 1000RR-R – + 23.442

18- Takumi Takahashi – Honda Racing UK – Honda CBR 1000RR-R – + 23.865

19- Luke Hopkins – Black Onyx Security – Honda CBR 1000RR-R – + 29.552

20- Dan Jones – iForce Lloyd & Jones BMW – BMW M 1000 RR – + 32.052

21- Leon Jeacock – Specsavers Racing by Hawk – Suzuki GSX-R 1000 – + 33.629

22- Ryo Mizuno – Honda Racing UK – Honda CBR 1000RR-R – + 34.383

23- Liam Delves – Rapid CDH Racing – Kawasaki ZX-10RR – + 53.239

24- James East – NP Racing – Kawasaki ZX-10RR – + 57.482