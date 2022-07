La Race of Champions è sicuramente l’evento clou del World Ducati Week. tre giorni di full immersion nella pura passione del marchio emiliano. Sul circuito di Misano hanno iniziato a girare con le Panigale V4S sin dalle prime ore del pomeriggio, per una sessione di prove libere e qualifiche per decretare la griglia di partenza. Davide Tardozzi e Paolo Ciabatti hanno tenuto un meeting con tutti i partecipanti, invitandoli a non prendere rischi e a non compromettere il loro cammino nei rispettivi mondiali. “Sono contento ma anche teso, perché qui ci giochiamo i gioielli – ammette l’a.d. Claudio Domenicali -. Però è un bel regalo per tutti i ducatisti che vogliono vedere tutti i piloti sulla stessa moto“.

Race of Champions ridotta a 8 giri

Al mattino c’è stato tempo anche per un matrimonio in stile Ducati celebrato dal direttore sportivo Paolo Ciabatti, scherzosamente diventato “Padre Paolo” in queste ore. A fare da testimone nuziale anche Paolo Pirozzi, pilota di ritorno da un viaggio europeo in cui ha collezionato 80.000 km in cento giorni. Ma l’evento cardine è la Race of Champions, che prende il via alle ore 15:00 con le prove libere. “Dobbiamo fare spettacolo, non dobbiamo rischiare. Divertitevi ma non troppo“, ha detto Davide Tardozzi, annunciando la riduzione della gara da 10 a 8 giri a causa delle alte temperature dell’asfalto che sfiorano i 60°C. La vera sfida sarà a Most fra una settimana e a Silverstone fra due, con i team impegnati rispettivamente in Superbike e MotoGP.

Vittoria di Pecco Bagnaia

In una cornice di pubblico straordinaria partono dalla prima fila Pecco Bagnaia, Marco Bezzecchi e Michele Pirro, vincitore della prima edizione. Dalla seconda fila della Race of Champions scattano Luca Marini, Enea Bastianini e Johann Zarco, primo pilota non italiano sullo scacchiere; dalla terza Jack Miller, Jorge Martin e Michael Rinaldi. Tutto avviene in grande stile con l’Inno di Mameli a dare il via al giro di ricognizione e agli otto giri di gara. Al terzo giro cade Michele Pirro che ha sbagliato la partenza dove ha perso diverse posizioni. Pecco Bagnaia si piazza saldamente al comando e segna tempi sull’1’35” alto che gli permettono di staccare il gruppo degli inseguitori formato da Luca Marini e Marco Bezzecchi. Bella sfida per il quinto posto tra Jorge Martin ed Enea Bastianini, che ad agosto si contenderanno la sella del team Ducati factory per il prossimo anno. Sfila Alvaro Bautista ancora alle prese con la botta alla mano rimediata in gara-1 a Donington.

Vince Pecco Bagnaia, sul podio i due piloti del team VR46 Marini e Bezzecchi. 4° Jack Miller davanti a Enea Bastianini e Jorge Martin. Axel Bassani, Johann Zarco, Fabio Di Giannantonio e Luca Bernardi chiudono la top 10. “Gara fantastica anche qui da parte di Pecco“, ha commentato il direttore generale Gigi Dall’Igna.