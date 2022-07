Festa O’Halloran e Yamaha nel British Superbike a Brands Hatch

In questo momento la Yamaha R1 è la moto più equilibrata e performante del British Superbike. Una tesi ampiamente suffragata dall’esito delle qualifiche ufficiali del quinto round di scena sui saliscendi di Brands Hatch. Sul tracciato londinese, le R1 di due differenti squadre e due differenti configurazioni (2021 e 2022) hanno monopolizzato la prima fila, con complessivamente quattro piloti Yamaha nella top-5. Ad aggiudicarsi la pole position per Gara 1 è nuovamente Jason O’Halloran, in grado di beffare proprio sul finale un ritrovato Tarran Mackenzie per l’1-2 McAMS Yamaha.

FESTA YAMAHA NEL BRITISH SUPERBIKE

Allo scadere del decisivo Q2, “O’Show” in 1’24″433 si è appropriato della seconda pole stagionale dopo Donington Park National, avendo ragione del proprio team-mate Mackenzie per 212 millesimi. Proprio un ritrovato “Taz” è la notizia di giornata. Autore di un gran giro, per il Campione in carica sembrava la giornata giusta per tornare in pole, ma ci ha pensato il proprio compagno di squadra a levargli sul più bello questa soddisfazione.

RAY COMPLETA LA PRIMA FILA

Le due R1 del team di Steve Rodgers sembrano viaggiare sui binari a Brands Hatch, non la meno la Yamaha 2021 del capo-classifica Bradley Ray, autore del terzo tempo a completare una prima fila tutta dei Tre Diapason. Solo Tommy Bridewell (Moto Rapido Ducati) con il quarto crono ha spezzato l’egemonia Yamaha di testa, lasciando Kyle Ryde (promosso al Q2 in virtù del miglior tempo siglato nel Q1) in quinta casella. A proposito di Ducatisti, si rivede Josh Brookes, sesto con Rory Skinner (fuoripista alla Paddock Hill Bend), Ryan Vickers e Leon Haslam (da questo weekend passato a sospensioni K-Tech) a seguire.

SYKES IN 4^ FILA NEL BRITISH SUPERBIKE

Si prospetta una Gara 1 di rimonta per Glenn Irwin, qualificatosi undicesimo proprio davanti all’attesissimo Tom Sykes, dodicesimo con PBM Ducati confermando di fatto i suoi standard abituali di questa stagione. Non benissimo nemmeno Peter Hickman, tredicesimo e convocato da BMW Motorrad per correre settimana prossima nel Mondiale Superbike a Most in sostituzione dell’infortunato Michael van der Mark.

2022 BENNETTS BRITISH SUPERBIKE CHAMPIONSHIP

Brands Hatch Circuit, Classifica Qualifiche (Q2)

1- Jason O’Halloran – McAMS Yamaha – Yamaha YZF-R1 – 1’24.433

2- Tarran Mackenzie – McAMS Yamaha – Yamaha YZF-R1 – + 0.212

3- Bradley Ray – RICH Energy OMG Racing Yamaha – Yamaha YZF-R1 – + 0.476

4- Tommy Bridewell – Oxford Products Racing – Ducati Panigale V4 R – + 0.523

5- Kyle Ryde – RICH Energy OMG Racing Yamaha – Yamaha YZF-R1 – + 0.557

6- Josh Brookes – MCE Ducati Racing Team – Ducati Panigale V4 R – + 0.626

7- Rory Skinner – Cheshire Mouldings FS-3 Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 0.748

8- Ryan Vickers – FHO Racing BMW with Attis Sports – BMW M 1000 RR – + 0.765

9- Leon Haslam – VisionTrack Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 0.789

10- Lee Jackson – Cheshire Mouldings FS-3 Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 0.791

11- Glenn Irwin – Honda Racing UK – Honda CBR 1000RR-R – + 0.879

12- Tom Sykes – MCE Ducati Racing Team – Ducati Panigale V4 R – + 0.949

13- Peter Hickman – FHO Racing BMW – BMW M 1000 RR – + 1.027

14- Danny Kent – Buildbase Suzuki – Suzuki GSX-R 1000 – + 1.069

15- Danny Buchan – SYNETIQ BMW Motorrad – BMW M 1000 RR – + 1.126

16- Christian Iddon – Buildbase Suzuki – Suzuki GSX-R 1000 – + 1.212

17- Chrissy Rouse – Crowe Performance – BMW M 1000 RR – + 1.435

18- Andrew Irwin – SYNETIQ BMW Motorrad – BMW M 1000 RR – + 1.472

GRIGLIA DI PARTENZA DI GARA 1

1- Jason O’Halloran – McAMS Yamaha – Yamaha YZF-R1

2- Tarran Mackenzie – McAMS Yamaha – Yamaha YZF-R1

3- Bradley Ray – RICH Energy OMG Racing Yamaha – Yamaha YZF-R1

4- Tommy Bridewell – Oxford Products Racing – Ducati Panigale V4 R

5- Kyle Ryde – RICH Energy OMG Racing Yamaha – Yamaha YZF-R1

6- Josh Brookes – MCE Ducati Racing Team – Ducati Panigale V4 R

7- Rory Skinner – Cheshire Mouldings FS-3 Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR

8- Ryan Vickers – FHO Racing BMW with Attis Sports – BMW M 1000 RR

9- Leon Haslam – VisionTrack Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR

10- Lee Jackson – Cheshire Mouldings FS-3 Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR

11- Glenn Irwin – Honda Racing UK – Honda CBR 1000RR-R

12- Tom Sykes – MCE Ducati Racing Team – Ducati Panigale V4 R

13- Peter Hickman – FHO Racing BMW – BMW M 1000 RR

14- Danny Kent – Buildbase Suzuki – Suzuki GSX-R 1000

15- Danny Buchan – SYNETIQ BMW Motorrad – BMW M 1000 RR

16- Christian Iddon – Buildbase Suzuki – Suzuki GSX-R 1000

17- Chrissy Rouse – Crowe Performance – BMW M 1000 RR

18- Andrew Irwin – SYNETIQ BMW Motorrad – BMW M 1000 RR

19- Josh Owens – Rapid CDH Racing – Kawasaki ZX-10RR

20- Luke Mossey – TAG Racing Honda – Honda CBR 1000RR-R

21- Dan Jones – iForce Lloyd & Jones BMW – BMW M 1000 RR

22- Dean Harrison – DAO Racing Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR

23- Tom Neave – Honda Racing UK – Honda CBR 1000RR-R

24- Leon Jeacock – Specsavers Racing by Hawk – Suzuki GSX-R 1000

25- Takumi Takahashi – Honda Racing UK – Honda CBR 1000RR-R

26- Ryo Mizuno – Honda Racing UK – Honda CBR 1000RR-R

27- Storm Stacey – Team LKQ Euro Car Parts Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR

28- Dan Linfoot – iForce Lloyd & Jones BMW – BMW M 1000 RR

29- Luke Hopkins – Black Onyx Security – Honda CBR 1000RR-R

30- James East – NP Racing – Kawasaki ZX-10RR

31- Liam Delves – Rapid CDH Racing – Kawasaki ZX-10RR