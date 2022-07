Superbike: La BMW punta su Peter Hickman, l’eroe del TT ufficiale a Most

La BMW affiderà a Peter Hickman la seconda M1 ufficiale nel round del Mondiale Superbike che si correrà a Most, in Repubblica Ceca, il 30-31 luglio prossimi. L’eroe del TT (4 successi in questa edizione!) sostituisce Michael van der Mark, che fra infortunio pre stagionale in bici e successiva frattura della stessa gamba destra all’Estoril (Portogallo) finora non ha praticamente gareggiato. Se tutto va bene l’olandese rientrerà il 9-11 settembre a Magny Cours, dopo la (lunga) pausa estiva della Superbike.

BMW non rischia Ilya Mikhalchik

Nelle gare precedenti van der Mark è stato rimpiazzato dall’ucraino Ilya Mikhalchik. BMW Motorrad però ha deciso di non farlo correre a Most per non pregiudicare la partecipazione alla 8 Ore di Suzuka della settimana successiva. La formazione factory del gigante tedesco sbarcherà sulle ali dell’entusiasmo dopo il trionfo festeggiato nella precedente 24 Ore di Spa (Belgio). La prudenza è dettata dalle difficoltà logistiche che i piloti Endurance potrebbero essere costretti ad affrontare nella trasferta giapponese, fra ritardi aerei ed altri contrattempi. Per lo stesso motivo Kawasaki ha preferito che Leon Haslam non corresse con Pedercini il round Superbike di Most. Ne abbiamo parlato qui.

Peter Hickman vai libero!

L’asso britannico delle road races ha già gareggiato con BMW Motorrad nel 2019 a Donington con una wild card influenzata negativamente dal rovinoso cedimento del motore durante la gara sprint. Stavolta Peter Hickman troverà una M1000RR in netta crescita, come dimostrato dal primo podio di Scott Redding nella stessa Donington. “Hicko” è in gran forma: con la satellite FHO Racing BMW Team sta andando molto forte nel British Superbike impegnato questo week end a Brands Hatch. Qui la cronaca e i tempi del venerdi, con Peter Hickman autore di un promettentissimo secondo tempo. Peter ha gareggiato nel World Superbike lo scorso fine settimana, sempre a Donington, con la M1000RR che usa nel BSB, adeguata last minute alle specifiche regolamenti della top class. A Most avrà a disposizione un potenziale tecnico di ben altro spessore.