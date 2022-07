Nuova storia di MotoEstate e nuovo protagonista che non ha bisogno di grandi presentazioni: Luca Scassa. Il pilota italiano, vincitore del titolo nazionale nelle categorie Superstock 1000 e Superbike ha all’attivo più di venti anni di esperienze tra Mondiale Superbike, Supersport, MotoGP e Mondiale Endurance nel quale corre ancora oggi con il team No Limits. La formazione italiana si sta giocando il titolo della Superstock. L’intervista nel video qui sopra.

Oltre all’attività in pista, Scassa è ora alla guida di un team impegnato con i Di.Di (Diversamente Disabili) a livello nazionale e internazionale. E con loro ha fatto tappa a Magione durante il terzo round dei Trofei MP Exhaust MotoEstate.

Questa è stata l’occasione per tornare a respirare l’aria del paddock dei Trofei MES, a vent’anni dall’ultima volta, e per raccontarsi ai microfoni del campionato. Il trentottenne ha parlato della passione che lo spinge a gestire un team come quello impegnato nell’ Octo Cup, dei suoi programmi futuri in pista e della possibilità di passare a tempo pieno dietro al muretto.

