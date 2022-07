MotoGP, Marc Marquez… due anni di sofferenza: il calvario della leggenda

Dieci anni in MotoGP, sette di gloria e tre di calvario per Marc Marquez, il grande assente sulla griglia mondiale, l’avversario che tutti vogliono, il pilota più osannato del momento. Ha un contratto in corso con la Honda fino alla fine della stagione 2024. Ancora due anni per tentare l’assalto al nono titolo iridato, sarebbe il settimo in classe regina, dove ha esordito nel 2013 distinguendosi subito dai rivali: scettro mondiale al primo colpo e l’anno successivo fa bis iniziando a collezionare record su record.

L’ascesa in MotoGP

Nella stagione 2014 ha dominato consecutivamente i primi dieci Gran Premi, chiudendo con un totale di 13 vittorie in 18 gare, che gli permettono di isolare il gruppo degli inseguitori. Non c’è rivale che tenga a Marc Marquez, pur dovendo subire una battuta di arresto nel 2015, quando il titolo sfila nelle mani della Yamaha e di Jorge Lorenzo, che a sua volta lo sottrae a Valentino Rossi nell’ultimo round a Valencia. Superate le difficoltà di ogni genere inizia la sua epoca d’oro dal 2016 al 2019, battendo Dani Pedrosa, lo stesso Jorge Lorenzo e il Dottore, Andrea Dovizioso che per tre stagioni prova a mettergli il bastone tra le ruote. Forte su ogni circuito, di un altro pianeta su alcuni tracciati-talismano come Austin e il Sachsenring, gara dopo gara Marc Marquez percorre la strada che lo porterà ad essere leggenda.

Il calvario di Marc Marquez

Tutto luccica d’oro, fino al luglio 2020 in occasione del GP di Jerez, gara “anomala” che inaugura un Mondiale MotoGP fortemente posticipato per Covid. Cade mentre è nel gruppo di testa, rimonta in maniera magistrale fino ad avvicinarsi al podio, poi un terribile highside lo schianta sull’asfalto e lo proietta in un tunnel di cui ancora non vede la luce all’uscita. Un lungo calvario che renderà ancora più mitologica la sua figura ai posteri.

21 luglio 2020: Marc Marquez subisce una prima operazione all’omero destro presso l’Ospedale Universitario Dexeus di Barcellona in cui gli vengono posizionate una piastra e viti. Rimane sotto osservazione per 48 ore.

23 luglio 2020: Honda conferma che Marc sarà in pista nel GP successivo, a distanza di meno di sette giorni dall’infortunio. Ottiene il fit dopo aver svolto alcune flessioni e altri pochi esercizi.

25 luglio 2020: Dopo aver saltato il venerdì di libere, Marquez torna in pista per le FP3 e stanzia il 20° tempo. Nonostante il dolore, decide, dopo aver consultato la sua squadra, di continuare nelle FP4, ma dopo sei giri decide di rinunciare.

3 agosto 2020: Il pluricampione MotoGP viene operato per la seconda volta. La placca in titanio si è danneggiata per un eccessivo sforzo.

3 dicembre 2020: L’omero destro fatica a consolidarsi e Marc Marquez subisce il terzo intervento al braccio presso Ruber International Hospital di Madrid. Durante questa operazione durata otto ore, i dottori hanno sostituito la placca ed eseguito un innesto osseo. Viene rilevata un’infezione che richiede terapia antibiotica. Il 13 dicembre lascia la struttura ospedaliera.

12 marzo 2021: Dopo aver ottenuto il via libera dai suoi medici, Marquez ritorna in moto sul circuito di Alcarras per un test personale. Pochi giorni dopo scende in pista a Portimao con la versione stradale della Honda RC213V.

9 aprile 2021: Ritorna in pista a Portimao dopo aver saltato i primi due GP. Si qualifica 6° e conclude la gara 7°.

20 giugno 2021: Marc Marquez ritorna alla vittoria al Sachsenring, 518 giorni dopo l’ultimo successo a Valencia 2019.

3 ottobre 2021: Seconda vittoria stagionale ad Austin, davanti a Fabio Quartararo e Pecco Bagnaia che stanno lottando per il titolo mondiale MotoGP.

24 ottobre 2021: Terza vittoria per Marc Marquez a Misano grazie ad un errore-caduta di Bagnaia.

30 ottobre 2021: Marquez cade durante un allenamento sullo sterrato e riporta un problema di diplopia che lo costringe a saltare gli ultimi due GP.

La stagione 2022

13 gennaio 2022: I dottori certificano i miglioramenti ottici di Marc e viene autorizzato a ritornare in pista. Inizia con il motocross e parteciperà ai test preseason.

20 marzo 2022: Durante il warm-up del GP dell’Indonesia il campione Honda ha commesso un errore alla curva 7 e si ritira. Due giorni dopo il team annuncia un nuovo caso di diplopia. Salterà il successivo GP dell’Argentina per poi rientrare ad Austin.

28 maggio 2022: Con una conferenza stampa dopo le qualifiche del GP d’Italia, Marquez annuncia la programmazione di un nuovo intervento presso la Mayo Clinic di Rochester negli Stati Uniti.

2 giugno 2022: Marc Marquez viene operato la quarta volta al braccio destro.

18 giugno 2022: Primo controllo post-operatorio effettuato dai suoi medici all’ospedale di Madrid. Tutto procede per il meglio ma continua a portare il tutore.

15 luglio 2022: Seconda visita medica, può iniziare la riabilitazione. Non è ancora chiaro quando potrà ritornare in MotoGP. La prossima visita è in programma a fine agosto.