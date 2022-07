MotoGP: un altro passo per Marc Marquez, inizia la fisioterapia

Continuano i passi avanti per quanto riguarda il processo di recupero. Marc Marquez ha ora superato un altro controllo al braccio destro, operato sei settimane fa per la quarta volta. Ora si va ad un ‘livello successivo’: addio al tutore, si può cominciare con la fisioterapia e con allenamenti cardio. Un altro importante passo avanti verso il ritorno in MotoGP, chiaramente con tempi ancora indefiniti. Il prossimo controllo è previsto tra altre sei settimane.

“I dottori hanno confermato che l’osso si sta saldando in maniera corretta” ha sottolineato lo stesso Marc Marquez. “Il processo di recupero continua, sono davvero contento di ritrovare mobilità al braccio.” Progressi molto positivi per il pluricampione MotoGP, che trovano conferma anche nelle parole del dottor Sánchez Sotelo, a capo della Divisione di Chirurgia della Spalla e del Gomito alla Clinica Mayo. “Nell’ultimo controllo gli esami hanno confermato l’evoluzione positiva. Questo permette ulteriori passi avanti nel programma di recupero della mobilità del braccio.”

Foto: Honda Racing Corporation